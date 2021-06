ভুয়ো খবর বন্ধ করতে News Feed-এ বড়সড় পরিবর্তন আনছে Facebook, বদলে যাবে স্ক্রিন দেখার অভ্যাস

Facebook: সোশ্যাল মিডিয়ার খবর নিয়ে অনেক দিন ধরেই একটা বিতর্ক চলছে। বিতর্কের মূল কারণ খবরের বিশ্বাসযোগ্যতা। দিন দিন যে ভাবে অনলাইন পোর্টালে খবর পড়ার অভ্যাস বাড়ছে সারা দুনিয়ার, তাতে এই সব খবর নির্দিষ্ট পরিমাণ পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সোশ্যাল মিডিয়ার দ্বারস্থ হচ্ছে সংবাদমাধ্যমগুলো। দেশ হোক বা বিদেশ, সব সংবাদমাধ্যমের একটা নিজস্ব Facebook পেইজ থাকা যেন বাধ্যবাধ্যকতা! তা না হলে এক দিকে যেমন পোর্টালের পেইজ ভিউ বাড়ে না, অন্য দিকে তেমনই পিছিয়ে পড়তে হয় জনপ্রিয়তায়।

কিন্তু এই নিজস্ব পেইজের সূত্র ধরেই যে সব চেয়ে বেশি পরিমাণে ভুয়ো খবর ছড়িয়ে পড়ে সোশ্যাল মিডিয়ায়, তা অতীতের নানা ঘটনা প্রমাণ করে দিয়েছে। অনেক সময়ে জনপ্রিয় কোনও সংবাদমাধ্যমের নকল পেইজ তৈরি করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার প্রচেষ্টা চলে। কখনও আবার পেইজটি নিজস্ব কোনও প্রতিষ্ঠানের হলেও তাদের দ্বারা পরিবেশন করা খবর যে সঠিক, তা বুঝে ওঠা যায় না। এই দুই বিভ্রান্তি দূর করার জন্যই এবার পদক্ষেপ করেছে বিশ্বের সব চেয়ে জনপ্রিয় সোশ্যাল মিডিয়া Facebook। আপাতত পেইজ লেবেল (Page Label) নামের এক নতুন ফিচার টেস্ট করে দেখছে সংস্থা।

Starting today in the US, we’re testing a way to give people more context about the Pages they see. We’ll gradually start applying labels including ‘public official,’ ‘fan page’ or ‘satire page’ to posts in News Feed, so people can better understand who they’re coming from. pic.twitter.com/Bloc3b2ycb



— Facebook Newsroom (@fbnewsroom) April 7, 2021