”ভুয়া তথ্য ছড়ানো বন্ধ করতে পদক্ষেপ নিয়েছে ফেসবুক” / দিকদর্শন

ডেস্ক সংবাদ : সম্প্রতি বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকের প্ল্যাটফর্মের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়,দিন যত গড়াচ্ছে আরও বাড়ছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহার। একই সঙ্গে ছড়াচ্ছে একের পর এক ভুয়া তথ্য। যাতে অনেককেই সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে এবার ভুয়া তথ্য ছড়ানো বন্ধ করতে আরও কড়া পদক্ষেপ নিয়েছে ফেসবুক।

ফেসবুক জানিয়েছে, ফেসবুকে ভুয়া তথ্য বেশি ছড়ায় বিভিন্ন গ্রুপ থেকে। বিশেষ করে রাজনৈতিক কিংবা সামাজিক ইস্যু নিয়ে তৈরি গ্রুপগুলো থেকেই একাধিক ভুয়া তথ্য ছড়ানো হয়। যা কি না পরবর্তীতে প্রভাবিত করে ব্যবহারকারীদের। এমনকি অনেক সময় হিংসা ছড়াতেও এই ধরনের গ্রুপগুলোই দায়ী থাকে। আর এ কারণেই রাজনৈতিক কিংবা সামাজিক ইস্যু নিয়ে তৈরি গ্রুপগুলোকে আর সাধারণ ব্যবহারকারীদের সুপারিশ করবে না ফেসবুক।

এ ছাড়া যেসব গ্রুপ নিয়ম ভাঙবে, তাদের বিরুদ্ধেও পদক্ষেপ নেওয়া হবে। তাদের সুপারিশ যেমন কমিয়ে দেওয়া হবে, তেমনই মানুষের কাছে পৌঁছানো (রিচ) কমিয়ে দেওয়া হবে। শুধু তাই নয়, কেউ ওই গ্রুপগুলোতে যোগ দিতে চাইলে, তাকে সাবধানও করা হবে ফেসবুকের পক্ষ থেকে।

এর আগে বিশেষজ্ঞ থেকে শুরু করে সমাজকর্মীরা বারবার দাবি জানিয়েছিলেন, বিভিন্ন জায়গায় হিংসার ঘটনায় ইন্ধন জোগায় ফেসবুকের বিভিন্ন গ্রুপ। ফেসবুক কর্তৃপক্ষকে সেগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতেও বলেন তারা। এর আগে মঙ্গলবারই (১৬ মার্চ) ফেসবুক প্রকৌশল দফতরের ভাইস প্রেসিডেন্ট টম অ্যালিসন জানিয়েছিলেন, সাধারণ ব্যবহারকারীরা নিজেদের ওয়ালে খুব বেশি রাজনৈতিক পোস্ট দেখতে চান না। আর তাই ফেসবুক গ্রুপগুলোর নীতিতে বদল আনবে। এবার সেটাই জানানো হলো বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্ল্যাটফর্মের পক্ষ থেকে।

