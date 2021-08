ভারতকে খোঁচা দিতে গিয়ে হাস্যরসের শিকার ইমরান খান

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

বেফাঁস কথা বলে নিয়মিত খবরের শিরোনাম হয়ে থাকেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। কখনও বা ধর্ষণের জন্য নারীদের পোশাক দায়ী করে সমালোচিত হন, আবার কখনও ভুল তথ্য দিয়ে নেটজগতে হাস্যরসের শিকার হন। এবার ভারতের জনসংখ্যা সম্পর্কে নতুন তথ্য সরবরাহ করে নতুন আলোচনা উস্কে দিয়েছেন ইমরান খান।

ইমরান খান পাকিস্তানের বিশ্বকাপ জয়ী ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক। সম্প্রতি ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ নিয়ে কথা বলছিলেন ইমরান খান। এতে ফাইনাল ম্যাচটি নিয়ে মন্তব্য করেন ইমরান খান।

সাবেক এ বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক বলেন, ‘ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল ম্যাচে মাত্র ৪০-৫০ লাখ জনসংখ্যার দেশ নিউজিল্যান্ড ১ অর্ব ৩০০ কোটি জনসংখ্যার দেশ ভারতকে হারিয়ে দিয়েছে’।

উল্লেখ্য যে, উপমহাদেশের গণনা পদ্ধতিতে ১ অর্ব সমান ১০০ কোটি বা ১ বিলিয়ন। ইমরান খানের দেওয়া তথ্যমতে, ভারতের জনসংখ্যা হয় ৪০০ কোটি।তবে ওয়ার্ল্ডমিটারের তথ্যমতে ভারতের জনসংখ্যা প্রায় ১৪০ কোটি। ইমরান খানের দেওয়া তথ্যের চেয়ে যা অনেক কম।

India’s population is one billion and 300 crore- Pakistani Prime Minister Imran Khan

pic.twitter.com/oP0G9O9kh4

