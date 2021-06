ব্যক্তি সুরক্ষায় Truecaller-এর নয়া অ্যাপ Guardians, কী ভাবে ব্যবহার করবেন ? জেনে নিন

Truecaller: শুধু তথ্য সুরক্ষা নয়, ব্যবহারকারীর সার্বিক সুরক্ষায় এবার নতুন অ্যাপ আনছে Truecaller। যে কারও সুরক্ষায়, বিশেষ করে মহিলাদের ব্যক্তি সুরক্ষার স্বার্থে এই অ্যাপ আনা হচ্ছে। সংস্থার তরফে দাবি করা হয়েছে, যে কোনও জায়গায় আপৎকালীন পরিস্থিতিতে এই অ্যাপের ফিচার কাজ করবে।

Truecaller-এর এটি দ্বিতীয় অ্যাপ। নাম দেওয়া হয়েছে Guardians। সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, এই নতুন অ্যাপে একটি আপৎকালীন গ্রুপ থাকবে। যেখানে পরিবারের বা নির্দিষ্ট কয়েকজনকে পছন্দ মতো অ্যাড করা যাবে। কোনও আপৎকালীন পরিস্থিতি এলে, সুরক্ষার প্রয়োজন পড়লে এই তালিকা অনুযায়ী, সকলের কাছে লোকেশন শেয়ার হয়ে যাবে। ব্যবহাকারী যে সুরক্ষিত নয়, তা জানতে পারবে ওই তালিকাভুক্ত সকলে। তার জন্য ব্যবহারকারীকে একটি ইমারজেন্সি বোতাম টিপতে হবে।

এক্ষেত্রে পরিবারের লোকজন ছাড়াও এলাকার কাউকেও অ্যাড করা যেতে পারে, যদি কাউকে প্রয়োজন মনে হয়। পাশাপাশি সংস্থার তরফেও স্থানীয় প্রশাসনের কাউকে এই অ্যাপে যুক্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে Truecaller। যাতে ইমারজেন্সি বোতাম টিপলেই স্থানীয় প্রশাসনও জানতে পারে এবং তাকে সাহায্য করতে পারে।

এই নতুন অ্যাপটি লোকেশনের উপরে ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। যারা Truecaller ব্যবহার করেন এখন, তাঁদের এই অ্যাপের জন্য আলাদা করে কোনও ঝক্কি পোহাতে হবে না। একটি ক্লিকেই এই অ্যাপের সুবিধা তাঁরা পেতে পারেন।

কী ভাবে ব্যবহার করবেন এই অ্যাপ?

Truecaller ব্যবহারকারীদের এই অ্যাপটি ডাউনলোড করতে হবে এবং সাইন-ইন করতে হবে।

যাঁরা Truecaller ব্যবহারকারী নন, তাঁদের আগে মোবাইল নম্বর দিয়ে OTP-র মাধ্যমে ভেরিফিকেশন করতে হবে তারপর সাইন ইন করতে পারবেন।

এর পর তিনটি বিষয় অনুমতি চাইবে অ্যাপ। প্রথমটি অভিভাবক বা এমন কোনও ফোন নম্বর যাঁদের সঙ্গে আপৎকালীন পরিস্থিতিতে লোকেশন শেয়ার করতে চান। দ্বিতীয় ফোনের অনুমতি ও লোকেশনের অনুমতি।

এই ইমারজেন্সি নম্বরে মোট তিনটি নম্বর অ্যাড করা যাবে।

এবার এই তিনজনের মধ্যে কাদের সঙ্গে লোকেশন সব সময়ে শেয়ার করতে চান, কার সঙ্গে অল্প সময়ের জন্য তা বেছে নেওয়ার সুবিধা পাওয়া যাবে।

After building an app like #Truecaller that safeguards people in their digital lives, we are making a commitment to safety in the physical world. Introducing our new personal safety app, Guardians! https://t.co/NpuAoPZzOf #GetGuardians @GetGuardians



— Truecaller (@Truecaller) March 3, 2021