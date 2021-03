বিন্দুমাত্র ভয় নেই চুল কাটাতে, হেসে খুন ৬ মাসের খুদে, মিষ্টতায় মুগ্ধ সোশ্যাল মিডিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন: সাধারণত চুল কাটানোর সময় বাচ্চার কেঁদে কেটে একসা হয় ছোট্ট খুদেরা। তাঁদের সামলাতে নাজেহাল হন বাবা মা। পাশাপাশি যাঁরা চুল কাটেন তাঁরাও ভয় পান। কারণ, একটু এদিক থেকে ওদিক হলেই ধারালো কাঁচিতে কেঁটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই তাঁরাও খুব সাবধানতা অবলম্বন করেন। কিন্তু সম্প্রতি একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। যেখানে ছবিটা একটু অন্যরকম।

কান্নারতো কোনও দৃশ্যই নেই। বরং, চুল কাটাতে গিয়ে হেসে খুন সে। একবার করে কাঁচি চালানো হচ্ছে আর সে স্থির হয়ে বসে খিলখিল করে হেসে যাচ্ছে। মিষ্টতায় পরিপূর্ণ সেই ভিডিও মন কেড়েছে নেটপাড়ার । হু হু করে ভাইরাল সেই চুল কাটার ভিডিও।

জানা গিয়েছে, ছোট্ট খুদেটির বয়স মাত্র ৬ মাস। মায়ের কোলে বসে ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে হাসছে সে। যে চুল কাটছে সেও বেশ অন্যরকম পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে নির্দ্বিধায় চুল কেটে যাচ্ছে তার।

দেখুন ভিডিওটি..

This 6 month kid loving his first haircut..

Sound on pic.twitter.com/ZHMhwZ5SNn

— Buitengebieden (@buitengebieden_) March 20, 2021