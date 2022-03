বিনা খরচে বাড়িতে ইন্টারনেটের স্পিড বাড়াতে চান ? দেখে নিন সহজ উপায় – News18 Bangla

Ways to Boost Your Wi-Fi Signal at Home: গত দু’বছরে করোনা অতিমারীর আবহে ‘ওয়ার্ক ফ্রম হোম’ (Work From Home) বা বাড়ি থেকে কাজ করার রীতি এখন অভ্যেসে পরিণত হয়েছে। তাই বাড়িতে ইন্টারনেট পরিষেবা ভাল হওয়ার যে দরকার তা হাড়ে হাড়ে বুঝেছে মানুষ। শুধু অফিসের কাজ নয়, বদলে যাওয়া দুনিয়ায় বাচ্চাদের পড়াশোনার জন্যও দরকার দ্রুত ইন্টারনেট।

বাড়ি থেকে কাজ করার জন্য প্রয়োজন একটি হাই-স্পিড ইন্টারনেট (High speed internet) কানেকশন। সেই হাই-স্পিড ইন্টারনেটেরই ঠিকঠাক স্পিড পেতে গিয়ে অনেক সময়েই ইউজারদের সমস্যায় পরতে হয়। এর জন্য ইন্টারনেটের স্পিড (High speed internet) বাড়ানোর দরকার হয়। ইন্টারনেটের স্পিড বাড়ানো যেতে পারে বিনামূল্য। এর জন্য ইন্টারনেট স্পিড বাড়ানোর সঠিক পদ্ধতিগুলিও জেনে রাখা দরকার (How to get faster internet at home for free)। এক নজরে দেখে নিন ফ্রিতে ইন্টারনেট স্পিড বাড়ানোর কয়েকটি উপায় (Ways to Boost Your Wi-Fi Signal)।

আরও পড়ুন – এক নজরে দেখে নিন WhatsApp এর ফন্ট সাইজ পরিবর্তন করার উপায়

শহরে ঘনবসতিপূর্ণ জায়গায় বসবাস করলে Wi-Fi চ্যানেল পরিবর্তন করুন। অনেক সময় একাধিক রাউটারে একই ফ্রিকোয়েন্সি থাকার কারণে ইন্টারনেটের স্পিড কমে যার। তার জন্য শুরুতেই স্মার্টফোনে Wifi Analyzer অ্যাপ ইন্সটল করে দেখে নিন প্রতিবেশীরা কোন চ্যানেলে Wi-Fi ব্যবহার করছেন। এ বার ফাঁকা রয়েছে এমন একটি চ্যানেল বেছে নিয়ে রাউটারের চ্যানেল সেখানে সেট করুন। ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যাপ ডেটা ব্যবহার করতে থাকলে, একদিকে যেমন ইন্টারনেটের স্পিড (Internet Speed) কমে, অন্য দিকে আবার নষ্ট হতে থাকে ডেটা। ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যাপ ডেটা বন্ধ করতে প্রথমেই Settings-এ গিয়ে, Privacy সিলেক্ট করুন। তার পরে বাঁ দিকে স্ক্রোল করে Background Apps সিলেক্ট করুন এবং সার্ভিসগুলি বন্ধ করে দিন।

আরও পড়ুন – খুব শীঘ্রই আসছে UPI Lite, এবার অফলাইনে করা যাবে লেনদেন

এ ছাড়াও Windows 10-এর আপডেট নিয়মিত আসতে থাকে। আপনার অজান্তে স্বয়ংক্রিয় ভাবেই এই আপডেট ডাউনলোড হয়, যা আপনার ইন্টারনেট স্পিড কমিয়ে দেয়। এ ছাড়াও নিয়মিত আপনার কম্পিউটার আপডেট চেক করতে থাকে। কাজের সময় আপডেট ডাউনলোড শুরু হলে কমে যেতে পারে আপনার ইন্টারনেট স্পিড।Windows অটোমেটিক আপডেট বন্ধ করতে Settings/ Update বাছাই করে, তারপরে Security সিলেক্ট করুন। এ বার Advanced Options বাটনে ট্যাপ করে Pause সিলেক্ট করুন। তার পরে Windows Update পেজে ফিরে এসে বাঁ দিকের প্যানেল থেকে Delivery Optimization সিলেক্ট করুন। এই টগল টার্ন অফ করুন। তার ফলে আপনার লোকাল নেটওয়ার্কের সব কম্পিউটারের আপডেট ডাউনলড বন্ধ হবে, যা আপনাকে ব্যান্ডউইথ বাঁচাতে সাহায্য করবে।

এ ভাবেই ফ্রিতেই নিজেদের ইন্টারনেট স্পিড বাড়ানো সম্ভব। এই কয়েকটি উপায় ফলো করেই নিজেদের ইন্টারনেটের স্পিড বাড়ানো সম্ভব। এর ফলে বাড়িতে বসে কাজ করতে আর কোনও ধরনের অসুবিধা হবে না। এই উপায় মেনে এখনই করে নিন নিজেদের বাড়ির ইন্টারনেটের স্পিড হাই।

Published by:Ananya Chakraborty First published: March 25, 2022, 14:56 IST

Tags: Tech tips, Wi-Fi