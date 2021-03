বাধ্যতামূলক হচ্ছে টিকটকে ‘পার্সোনালাইজড’ বিজ্ঞাপন / দিকদর্শন

আপডেট সময় : March, 19, 2021, 11:30 pm 2 View

ডেস্ক সংবাদ : চাইলে পার্সোনালাইজড বিজ্ঞাপন এড়াতে পারতেন টিকটক ব্যবহারকারীরা। কিন্তু আগামী এপ্রিল থেকে সে সুযোগ আর থাকছে না। সম্প্রতি এ ব্যাপারে জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। এপ্রিলের ১৫ তারিখ থেকে ‘পার্সোনালাইজড’ বিজ্ঞাপন বাধ্যতামূলক করছে টিকটক।

এ ব্যাপারে এক নোটিশে টিকটক জানিয়েছে, আপনার সেটিংস পরিবর্তিত হয়ে যাবে এবং আপনি টিকটকে যা করেন, সেটির ভিত্তিতে বিজ্ঞাপন দেখা শুরু করবেন। টিকটক ব্যবহারকারীরা এতোদিন সেটিংস থেকে ‘পার্সোনালাইজড’ বিজ্ঞাপন বন্ধ রাখতে পারতেন, শুধু বিজ্ঞাপনদাতাদের সাধারণ বার্তা দেখতে হতো তাদের।

টিকটকের নোটিশটির ব্যাপারে প্রথমে জানিয়েছে প্রযুক্তিবিষয়ক সাইট ভার্জ। ফেইসবুক, ইনস্টাগ্রাম ও টুইটারের মতো অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম অনেক দিন ধরেই এ পথে চলছে। এবার টিকটকও যোগ দিল সে তালিকায়। তবে, অন্যান্য ওয়েবসাইটে ও অ্যাপের কর্মকা- যাতে টিকটক ট্র্যাক না করতে পারে, সে ব্যাপারটি চাইলেই বন্ধ রাখা যাবে।

ব্যবহারকারীদেরকে সে সুযোগ দেবে টিকটক। খুব শীঘ্রই আইওএস ১৪.৫ নিয়ে আসছে অ্যাপল। ওই সংস্করণ চলে আসার পর থেকে সব ডেভেলপারকে ব্যবহারকারীর অনুমতি নিয়ে অন্য অ্যাপ ও ওয়েবসাইটে তার গতিবিধি ট্র্যাক করতে হবে।

ঠিক এরকম একটি সময়ে এলো টিকটকের এই ঘোষণা। অ্যাপলের এ পদক্ষেপের কারণে ডেভেলপাররা নিজ নিজ বিজ্ঞাপন নীতিতে পরিবর্তন আনছে। যেমন, গত মাসে লিংকডইন জানিয়েছে, ডিভাইস শনাক্তকারী ডেটা সংগ্রহ একেবারে বন্ধ করে দিচ্ছে তারা।

