বাতানুকূল গাড়িতে একা থাকলেও কি মাস্ক পরা জরুরি? জানুন কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা

সুদীপ দে: গোটা বিশ্বেই এখন করোনা পরিস্থিতি বেশ উদ্বেগজনক! প্রতিদিনই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। এই পরিস্থিতিতে এই ভাইরাসের সংক্রমণের ক্ষমতা সম্পর্কে নতুন তথ্য মিলেছে ন্যাশনাল সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল (National Centre for Disease Control বা NCDC)-এর গবেষণায়। ২৭ জুন থেকে ১০ জুলাই পর্যন্ত দিল্লিতে ২১ হাজার ৩৮৭ জনকে নিয়ে চলে এই সমীক্ষা। বিশেষজ্ঞরা জানান, দিল্লিতে করোনা আক্রান্ত্রের সংখ্যা প্রতিদিনই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়লেও এই ভাইরাসে মৃত্যুর হার এই রাজ্যে এখনও ০.০৮ শতাংশ। এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে বিশেষজ্ঞদের মত, নতুন করে সংক্রমিত হওয়া এই করোনাভাইরাস আগের চেয়ে অনেক বেশি ছোঁয়াচে বা সংক্রামক। এই পরিস্থিতিতে যাঁরা নিজের বা অফিসের পাঠানো বাতানুকূল গাড়িতে করে যাতায়াত করছেন, তাঁদের কি গাড়ির ভিতরেও মাস্ক পরা জরুরি? আসুন জেনে নেওয়া যাক এ বিষয়ে কী বলছেন বিশেষজ্ঞ (মেডিসিন) চিকিৎসক ডঃ অরিন্দম বিশ্বাস… ডঃ বিশ্বাস বলেন, “অফিসের পাঠানো বাতানুকূল গাড়িতে করে যাতায়াতের সময় মাস্কে নাক-মুখ ঢাকা অত্যন্ত জরুরি। এর পাশাপাশি অন্যান্য সচেতনতামূলক ব্যবস্থা যেমন, গ্লাভস, স্যানিটাইজান অবশ্যই সঙ্গে রাখতে হবে, ব্যবহার করতে হবে। গাড়িতে দু’-একজন থাকলেও এই সমস্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতেই হবে।” যদি কেউ নিজেই গাড়ি চালিয়ে যান, সে ক্ষেত্রেও কি বাতানুকূল গাড়ির ভিতরে মাস্ক পরা জরুরি? ডঃ বিশ্বাস বলেন, “যদি আপনি নিজেই গাড়ি চালিয়ে যান, সে ক্ষেত্রেও গাড়ির ভিতরে মাস্ক পরে থাকা দরকার। কারণ, বাতানুকূল গাড়িতে এসি যন্ত্রগুলি কী ভাবে কাজ করে সেটা মাথায় রাখতে হবে। বাতানুকূল যন্ত্র গাড়ির ভিতরের গরম হাওয়া বাইরে বের করে দিয়ে বাইরের বাতাস ঠাণ্ডা করে ভিতরের পরিবেশকে শিতল করে তোলে। ফলে এই পরিস্থিতিতে গাড়ির ভিতরেই ঠাণ্ডা বাতাসে ঘুরপাক খেতে পারে করোনার জীবানু। তাই এসি গাড়িতে একা থাকলেও করোনা সংক্রমণ থেকে বাঁচতে মাস্ক পরতেই হবে। আরও পড়ুন: সতর্ক না হলে নিত্য ব্যবহারের অলঙ্কার থেকেও রয়েছে সংক্রমণের আশঙ্কা! তাহলে কি এয়ার কন্ডিশন মেশিনের থেকেও ছড়াতে পারে করোনাভাইরাস? এই প্রশ্নের উত্তরে ডঃ বিশ্বাস জানান, সম্প্রতি লন্ডনের চার্টার্ড ইনস্টিটিউশন অফ বিল্ডিং সার্ভিস ইঞ্জিনিয়ার্স (Chartered Institution of Building Services Engineers)-এর গবেষণায় দাবি করা হয়েছে যে এসির থেকেও ছড়াতে পারে ভাইরাস। তাই সংক্রমণের ঝুঁকি থাকলে এসি বন্ধ করে বা ঘরের জানলা-দরজা খুলে দেওয়াই ভাল। ব্রিটেনের রয়্যাল অ্যাকাডেমি অব ইঞ্জিনিয়ারিং (Royal Academy of Engineering)-এর বিশেষজ্ঞরাও জানান, এসির মাধ্যমে বাইরের বাতাস বাহিত ভাইরাস কণা ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে। তাছাড়া, এ কথা বিজ্ঞানীরা আগেই জানিয়েছিলেন যে, কম তাপমাত্রায় করোনাভাইরাস দীর্ঘক্ষণ সক্রিয় থাকতে পারে। তাই তাঁর মতে, সংক্রমণের ঝুঁকি থাকলে এসি বন্ধ করে বা ঘরের জানলা-দরজা খুলে দেওয়াই ভাল। ফলে বাতানুকূল গাড়িতে যে ভাবেই যাতায়াত করুন না কেন, করোনা সংক্রমণ থেকে বাঁচতে মাস্ক পরতেই হবে।

