বাজেট স্মার্ট টিভির পরিকল্পনা? কেনার আগে এই বিষয়গুলো মাথায় রাখা দরকার – News18 Bangla

Best Smart TV Under Rs 20,000: বাজারে ২০,০০০ টাকার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের টিভি রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ফিচার। বর্তমানে বাজারে ২০,০০০ টাকার মধ্যে সবথেকে ভাল টিভির কয়েকটি ব্র্যান্ড হল Xiaomi, OnePlus, Realme, Vu, Redmi, Samsung, TCL, Hisense ইত্যাদি (Best Smart TV Under Rs 20,000)। কিন্তু স্মার্ট টিভি কেনার আগে মনে রাখা প্রয়োজন স্মার্ট টিভি এবং অ্যান্ড্রয়েড টিভির মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। বাজারে বিভিন্ন ধরনের স্মার্ট টিভি রয়েছে (Budget Smart TV)। কিন্তু তা কেনার আগে কতগুলো জিনিস ভাল করে দেখে নেওয়া প্রয়োজন। স্মার্ট টিভি কেনার আগে এক নজরে দেখে নেওয়া যাক সেই সব খুঁটিনাটি (What To Consider When Buying Budget Smart TV)।

বাজেট স্মার্ট টিভি (Budget Smart TV)-

বাজারে বিভিন্ন ধরনের স্মার্ট টিভি রয়েছে। কিন্তু তা কেনার আগে নিজেদের বাজেট ঠিক করে নেওয়া প্রয়োজন। বাজেটের সঙ্গে সঙ্গে দেখে নেওয়া প্রয়োজন সেই সকল টিভিতে কী কী ফিচার রয়েছে। এর জন্য আগে থেকেই নিজেদের প্রয়োজন এবং বাজেট ঠিক করে নেওয়া প্রয়োজন।

টিভি ডিসপ্লে (TV Display Type) –

বর্তমানে বাজারে যে বিভিন্ন ধরনের স্মার্ট টিভি রয়েছে তাঁর মধ্যে বেশিরভাগ হল এলইডি ডিসপ্লে। নিজেদের বাজেটের মধ্যে এই ধরনের এলইডি প্যানেলের স্মার্ট টিভি ক্রয় করা যেতে পারে। কিছু দিন আগেও বাজারে ছিল এলসিডি ডিসপ্লে। কিন্তু এখন প্রায় সমস্ত ধরনের টিভিতে রয়েছে এলইডি ডিসপ্লে।

টিভি স্ক্রিনের সাইজ (Size of TV Screen) –

এটি একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ বাজারে বিভিন্ন ধরনের টিভি রয়েছে। সেই সকল টিভির স্ক্রিনের সাইজ বিভিন্ন ধরনের। এর ফলে নিজেদের প্রয়োজন ও বাজেট অনুযায়ী তা বেছে নেওয়া প্রয়োজন। নিজেদের বাজেটের মধ্যে অনায়াসে পাওয়া যাবে ৩২ ইঞ্চি এবং ৪০ ইঞ্চির স্মার্ট টিভি। বাজেট বাড়িয়ে দিলে এর থেকে বড় স্ক্রিনের টিভি পাওয়া যেতে পারে। তাই নিজেদের বাজেট অনুযায়ী বেছে নেওয়া প্রয়োজন টিভি স্ক্রিনের সাইজ।

স্ক্রিন রেজোলিউশন (Screen Resolution)-

স্মার্ট টিভির ক্ষেত্রে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। দাম অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের স্মার্ট টিভি রয়েছে। টিভির স্ক্রিন এইচডি হলে অর্থাৎ এর মধ্যে রয়েছে ৭৬৮ পিক্সেল রেজোলিউশন। দাম অনুযায়ী বিভিন্ন রেজোলিউশনের টিভি বাজারে রয়েছে। নিজেদের বাজেট অনুযায়ী তাঁর থেকে বেছে নেওয়া প্রয়োজন নিজেদের পছন্দের স্মার্ট টিভি।

কানেক্টিভিটি অপশন (Connectivity Options)-

বর্তমানে বাজারে যে ধরনের স্মার্ট টিভি রয়েছে তাঁর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের কানেক্টিভিটি অপশন। এর মধ্যে থেকে নিজেদের পছন্দ এবং দাম অনুযায়ী বেছে নিতে হবে স্মার্ট টিভি।

Published by:Ananya Chakraborty First published: March 22, 2022, 11:31 IST

Tags: Android, Smart TV