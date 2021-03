বাঙালির বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আপ্লুত রাজাপাকসে

ঢাকা, ১৯ মার্চ – সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দা রাজাপাকসে।

সেই ছবি প্রকাশ করে টুইটারে তিনি লিখেছেন, মুক্তিকামী জনতা, যারা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সেই মুক্ত, স্বাধীন আর গর্বিত বাংলাদেশের জন্য, পুরো বাঙালি জাতীর ভবিষ্যতের জন্য নিজেদের বর্তমানকে উৎসর্গ করেছিলেন, তাদের স্মৃতির সৌধে এসে শ্রদ্ধা জানানোর এ অভিজ্ঞতা অনন্য।

শুক্রবার সকালে ঢাকায় পৌঁছানোর পর বিমানবন্দর থেকে সরাসরি স্মৃতিসৌধে যান শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক, গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহম্মেদ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী মো. এনামুর রহমান সেখানে তাকে স্বাগত জানান।

পরে শহীদ বেদীতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন রাজাপাকসে। তিন বাহিনীর একটি চৌকস দল এ সময় গার্ড অব অনার দেয়।

স্মৃতিসৌধ প্রাঙ্গণে একটি পরিজাত গাছের চারা রোপণ করেন শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী, পরিদর্শন বইতেও তিনি স্বাক্ষর করেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর আয়োজনে যোগ দিতে সকালে ঢাকায় পৌঁছান শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দা রাজাপাকসে।

বিকাল সাড়ে ৪টায় জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেবেন শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী। ওই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও থাকবেন।

Was a moving experience to pay my respects at the #NationalMartyrsMemorial. “All those who cherished Independence sacrificed their today for a tomorrow to all Bangali people which is a powerful testament to Bangabandhu’s dream for a free, independent, and proud Bangladesh.” pic.twitter.com/LhnxwGTKsC

— Mahinda Rajapaksa (@PresRajapaksa) March 19, 2021