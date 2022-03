বদলে ফেলুন নিজের iPhone-এর নাম, নইলে সমস্যায় পড়তে পারেন – News18 Bangla

Change the Name of Your iPhone: নামে কী বা আসে যায়! এটা কথার কথা। নামে যে অনেক কিছু আসে যায়, তা বিলক্ষণ বুঝি। আর নাম তো শুধু ব্যক্তির পরিচয় না। এই হাইটেক যুগে যন্ত্রের নামও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তাই সাধের যন্ত্রদেরও নিজস্ব নাম থাকাটা জরুরি, যাতে অনলাইন কানেক্টিভিটির সময় সে তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পারে (Change the Name of Your iPhone)।

এই যেমন নতুন একটি iPhone চালু করার সময় দেখা যাবে তার নাম ‘iPhone’। কারণ নির্মাতা সংস্থা তাঁর নাম রেখেছে iPhone (Change the Name of Your iPhone)। যাঁরা যাঁরা তা কিনেছেন সকলের ডিভাইসের নামই এক।

কিন্তু তাতে সমস্যা কোথায়?

মনে হতে পারে আমার ফোন আমার হাতে, তাতে আর নামের কী প্রয়োজন? প্রয়োজন আছে। যেমন ধরা যাক কেউ AirDrop এর মাধ্যমে বা Personal Hotspot মাধ্যমে কোনও file দেওয়া নেওয়া করছেন, সে ক্ষেত্রে যদি ওই এলাকায় একই ডিভাইস একাধিক থাকে, তবে নিজেরটা চিনে নিতে খানিক অসুবিধা হবে বৈকী! তবে iPhone-এর সহজ সমাধানের পথ রেখেছে। খুব সহজেই বদলে নেওয়া যায় ফোনের নাম, পছন্দমতো নামকরণ হতে পারে ডিভাইসের।

কী ভাবে?

একাধিক উপায়ে বদলে ফেলা যায় iPhone-এর নাম। সব থেকে সহজ উপায় হল সরাসরি সেটিংস (settings) অ্যাপ থেকে নাম বদলানো। কম্পিউটার থেকেও এটা করা যেতে পারে। পাশাপাশি Bluetooth accessories-এর নামও বদলে ফেলা যায়। যাতে sync করতে সুবিধা হয়।

আরও পড়ুন – বন্ধ হতে চলেছে Instagram-এর জনপ্রিয় এই ভিডিও প্ল্যাটফর্ম

ডিভাইসের নাম কোথায় দেখা যায়? মূলত, কোনও ফাইল শেয়ার করার সময় Airdrop-এ ডিভাইসের নাম দেখায়। এ ছাড়া কখনও ডিভাইস হারিয়ে গেলে বা চুরি হলে Find My iPhone/iPad-এ গেলেও নাম দিয়ে খুঁজতে হয়। iTunes, iCloud, and Personal Hotspot-এর ক্ষেত্রেও নিজের ডিভাইস খুঁজে নেওয়া জরুরি. এ সবের মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হল Personal Hotspot।

নীচের কয়েকটি ধাপে সহজেই বদলে ফেলা যায় ডিভাইসের নাম (name of your device using iTunes)।

১. iPhone বা iPad –এর settings-এ যেতে হবে। খানিকটা স্ক্রোল করে নীচে গিয়ে General অপশনে আলতো চাপ দিন।

২. এ বার About অপশনে গিয়ে Name-এ ক্লিক করুন।

৩. Device’s nam-এর পাশে ‘X’ বোতাম টিপুন৷ এ বার পছন্দ মতো একটি নাম type করে done বোতামটি টিপে দিন।

৪. নাম ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইমোজিও ব্যবহার করা যায়, সে ক্ষেত্রে ইমোজির আইকন ছুঁয়ে পছন্দ মতো বেছে নিন।

iTunes ব্যবহার করে ডিভাইসের নাম পরিবর্তন করতে গেলে

১. প্রথমেই iPad/iPhone-এর সঙ্গে কম্পিউটার যুক্ত করে নিতে হবে। এ বার iTunes চালু করতে হবে।

২. উপরের বাঁ কোণে iPhone/iPad আইকন পাওয়া যাবে, এতে ক্লিক করে নিতে হবে।

আরও পড়ুন – আগামী দিনে হাইড্রোজেন ফুয়েল সেল থেকেই মিলবে বিদ্যুৎ, চলবে গাড়ি, উনুনে চড়বে ভাতের হাঁড়ি, দাবি গবেষকদের

৩. এর পর সাইডবারে device’s name-এ ক্লিক করে পছন্দ মতো নাম টাইপ করে enter করে দিলেই বদলে যাবে নাম।

ব্লু-টু অ্যাকসেসারিজের ( Bluetooth accessory) নাম বদলাতে চাইলে

১. প্রথমেই ব্লু-টুথ অন করে ডিভাইসের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।

২. ডিভাইসের সেটিংস অ্যাপে গিয়ে ব্লু-টুথ-এ যেতে হবে।

৩. সেখানে নির্দিষ্ট অ্যাকসেসারির পাশে একটি গোলের মধ্য i লেখা বোতাম থাকবে। তাতে ক্লিক করলেই নাম বদলের অপশন আসবে।

৪. এ বার name অপশনে গিয়ে X বোতাম চেপে নিজের পছন্দ মতো নাম টাইপ করে নিতে হবে। তারপর Done বোতাম ক্লিক করে দিতে হবে।

Published by:Ananya Chakraborty First published: March 05, 2022, 15:02 IST

Tags: IPhone, Tech tips