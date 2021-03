বদলগাছীতে ধর্ষণের শিকার তরুণী / দিকদর্শন

প্রতীকি ছবি

নওগাঁ প্রতিনিধি : নওগাঁর বদলগাছীতে বৃহস্পতিবার (১৮মার্চ) রাত আনুমানিক ১২টার দিকে উপজেলার পারআধাইপুর গ্রামে প্রেমিকের সঙ্গে দেখা করে ফেরার পথে গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন এক তরুণী (১৮)। এ ঘটনায় তরুণী বাদী হয়ে তিনজনের নামে শনিবার (২০ মার্চ) থানায় মামলা করেন। মামলার পর দুজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গ্রেফতারকৃতরা হলেন- বদলগাছী উপজেলার রামপুর গ্রামের মৃত মনির হোসেনের ছেলে মমিনুর হোসেন ওরফে লাদেন (১৯) ও একই গ্রামের ফরহাদ হোসেনের ছেলে মমিন হোসেন (১৯)।

জানা গেছে, বদলগাছী থানার পারআধাইপুর গ্রামের এক ছেলের সঙ্গে পার্শ্ববর্তী পত্নীতলা থানার এক তরুণীর প্রায় পাঁচ বছর ধরে প্রেমের সম্পর্ক চলছিল। ভিন্ন উপজেলা হলেও গ্রাম দুটো পাশাপাশি। বৃহস্পতিবার (১৮ মার্চ) প্রেমিকের সঙ্গে দেখা করার জন্য ওই তরুণী তার প্রেমিকের খালাত ভাইয়ের বাড়িতে যান। রাত ১২টার দিকে তরুণী তার প্রেমিকের সঙ্গে দেখা করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান।

এদিকে, পথিমধ্যে ওঁৎ পেতে থাকা অভিযুক্তরা তরুণীকে জোরপূর্বক পার্শ্ববর্তী ক্ষেতে নিয়ে যান। তার মুখ ও হাত-পা বেঁধে মমিনুর হোসেন ওরফে লাদেন, মমিন হোসেন ও অজ্ঞাতনামা আরও একজন ধর্ষণ করেন। তরুণীর চিৎকারে লোকজন ছুটে এলে ধর্ষকরা পালিয়ে যান। এ ঘটনায় তরুণী শুক্রবার থানায় দুজনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতনামা আরও একজনকে আসামি করে মামলা দায়ের করেন।

বদলগাছী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) চৌধুরী জোবায়ের আহাম্মদ বলেন, মামলার পর এলাকায় অভিযান চালিয়ে দুজনকে আটক করে ওই দিনই আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার পর তরুণীর মেডিকেল পরীক্ষা করা হয়েছে।

