ফেসবুক কি বিবৃতি দিলো, এ নিয়ে আমরা কোনো মাথা ঘামাচ্ছি না / দিকদর্শন

ডেস্ক সংবাদ : সারাদেশে শুক্রবার (২৬ মার্চ) দুপুরের পর থেকেই ফেসবুক স্বাভাবিকভাবে ব্যবহারে বিঘ্ন দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশে ফেসবুক ও মেসেঞ্জার অ্যাপে সেবা বিপর্যয়ের ঘটনায় আজ একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম রয়টার্স।

ফেসবুক বিঘ্নতা নিয়ে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার সাংবাকিদের জানিয়েছেন, ফেসবুক কি বিবৃতি দিলো, এ নিয়ে আমরা কোনো মাথা ঘামাচ্ছি না, তারা আমাদের আদালতের রায়ই মানেনি। আমাদের অভ্যন্তরীণ সিদ্ধান্ত আমাদের দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নিবে।

বাংলাদেশে কখন থেকে ফেসবুক ব্যবহার স্বাভাবিক হবে জানতে চাইলে তিনি জানান, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যখন মনে করবে তখনই ফেসবুক খুলে দেওয়া হবে। তারা নিঃসন্দেহে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়েই এটা নিয়ন্ত্রণ করছে।

প্রতিবেদনে ফেসবুক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দুই দিনের সফরকে কেন্দ্র করে চলমান বিরোধিতার পরিপ্রেক্ষিতে শুক্রবার (২৬ মার্চ) থেকে বাংলাদেশে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমটি ডাউন করে রাখা হয়েছে।

ফেসবুক রয়টার্সের বিবৃতিতে এটিও বলেছে, বাংলাদেশে আমাদের সেবা সীমিত করার বিষয়টি আমরা জানি। আমরা ঘটনাটি আরও বুঝতে কাজ করছি এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সব পুনরুদ্ধারের আশা করছি।

বিবৃতিতে ফেসবুক কর্তৃপক্ষ আরও উল্লেখ করে, করোনা ভাইরাস মহামারি মোকাবিলায় কার্যকর যোগাযোগের জন্য এখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম প্রয়োজন। এমন সময়ে বাংলাদেশে এটি সীমিত রাখার ঘটনা উদ্বেগজনক।

