ফিটনেস অ্যাপের ব্যবহারে তরুণদের মধ্যে বাড়ছে উদ্বেগ আর উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা! জানাল সমীক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদন: তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সুস্থ থাকার তাগিদটা অনেক বেশি। নিয়মিত শরীরচর্চা, নিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভ্যাস এবং সবটাই ফিটনেস ব্যান্ড ও স্মার্টফোনে থাকা ফিটনেস অ্যাপের সাহায্যে হিসাব রেখে চলার অভ্যাস তরুণ প্রজন্মের প্রায় সকলের মধ্যেই দেখা যায়। শরীরের ওজন বাড়ল কিনা, কলেস্টেরলের মাত্রা ঠিক আছে কিনা, সারাদিনে কতক্ষণ শরীরচর্চা করা হয়েছে, কতটা হাঁটা বা দৌড়ানো হয়েছে— এ সবেরই ঘন ঘন হিসেব নিতে অভ্যস্ত অনেকেই। কিন্তু সমীক্ষা বলছে, এই অভ্যাস অত্যন্ত বিপজ্জনক! এই অতিরিক্ত স্বাস্থ্য সচেতনতা তরুণ প্রজন্মের মধ্যে উদ্বেগ আর উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা বাড়িয়ে তুলছে অকালেই। ব্রিটিশ গবেষকদের করা একটি সমীক্ষায় সম্প্রতি এমনই চাঞ্চল্যকর দাবি করা হয়েছে। ইংল্যান্ডের বাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (University of Bath) একদল গবেষক দীর্ঘ দু’বছর ধরে ১৩ থেকে ১৮ বছর বয়সী ১,০১৯ জন ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে একটি সমীক্ষা চালান। এই সমীক্ষায় তাঁরা লক্ষ্য করেন, তরুণ প্রজন্মের মধ্যে যাঁরা নিয়মিত ফিটনেস ব্যান্ড ও স্মার্টফোনে থাকা ফিটনেস অ্যাপ ব্যবহার করেন, তাঁদের মধ্যে অকালেই ভীতির সঞ্চার হচ্ছে। এই গবেষক দলের প্রধান অধ্যাপিকা এমা রিচ জানান, মাত্রাতিরিক্ত স্বাস্থ্য সচেতনতার ফলে এই বয়সেই তাঁদের মধ্যে মারাত্মক উদ্বেগ আর উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা বেড়ে যাচ্ছে। আরও পড়ুন: আর মাত্র দিন দশেকের অপেক্ষা! বাজারে আসতে চলেছে বিশ্বের প্রথম করোনার টিকা! এই সমীক্ষার রিপোর্ট সামনে আসার পর ব্রিটিশ গবেষকদের পরামর্শ হল, স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের ডিজিটাল সাক্ষরতার পাঠগুলির পাশাপাশি স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রাথমিক বিষয়গুলিকেও অন্তর্ভুক্ত করা হোক। এর ফলে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ডিজিটাল জীবনযাত্রার সুফল ও কুফল সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি হবে। অধ্যাপিকা এমা রিচ জানান, যে কোনও ফিটনেস অ্যাপ বা গেজেট ব্যবহারের ক্ষেত্রেই খেয়াল রাখতে হতে, তা যেন কোনও ভাবেই আমাদের অভ্যাসে পরিনত না হয় বা আতঙ্কের কারণ না হয়ে ওঠে।

Loading

"; var img = img_path; var x = 0; var url=""; var prevLoc = window.location.pathname; var circle = ""; var myTimer = ""; var interval = 30; var angle = 0; var Inverval = ""; var angle_increment = 6; var handle = $.autopager({ appendTo: content_selector, content: items_selector, runscroll: maindiv, link: next_selector, autoLoad: false, page: 0, start: function(){ $(img_location).after(img); circle = $('.center-section').find('#green-halo'); myTimer = $('.center-section').find('#myTimer'); angle = 0; Inverval = setInterval(function (){ $(circle).attr("stroke-dasharray", angle + ", 20000"); if (angle >= 360) { angle = 1; } angle += angle_increment; }.bind(this),interval); }, load: function(){ $('div.loading-block').remove(); $("span.zvd-parse").each(function(index) { con_zt = $(this).text(); var cls = $(this).attr('class').replace('zvd-parse', 'zvd'); $(this).html(parseDuration(con_zt)).removeAttr('class').attr('class', cls); }); clearInterval(Inverval); if(window.OBR){ window.OBR.extern.researchWidget(); } //$('.repeat-block > .row > div.main-rhs329947').find('div.rhs329947:first').clone().appendTo('.repeat-block >.row > div.main-rhs' + x); $('div.rep-block > div.main-rhs329947 > div:first').clone().appendTo('div.rep-block > div.main-rhs' + x); $('.center-section >.row:last').before('

পরবর্তী গল্প

'); $(".main-rhs" + x).theiaStickySidebar(); var fb_script=document.createElement('script'); fb_script.text= "(function(d, s, id) {var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];if (d.getElementById(id)) return;js = d.createElement(s); js.id = id;js.src="https://connect.facebook.net/en_GB/sdk.js#xfbml=1&version=v2.9";fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));"; var fmain = $(".sr"+ x); var fdiv = '

'; $(fdiv).appendTo(fmain); FB.XFBML.parse();

xp = "#star"+x;ci=0; var pl = $(xp + " > div.field-name-body > div.field-items > div.field-item").children('p').length; if(pl>3){ $(xp + " > div.field-name-body > div.field-items > div.field-item").children('p').each(function(i, n){ ci = parseInt(i) + 1; t=this; }); } var $dfpAdrhs = $('.main-rhs' + x).children().find('.adATF').empty().attr("id", "ad-300-" + x); var $dfpAdrhs2 = $('.main-rhs' + x).children().find('.adBTF').empty().attr("id", "ad-300-2-" + x); fillElementWithAd($dfpAdrhs, '/11440465/Zeenews_Bengali_Web/Zeenews_Bengali_AS_ATF_300x250', [[300, 600], [300, 250]], {}); fillElementWithAd($dfpAdrhs2, '/11440465/Zeenews_Bengali_Web/Zeenews_Bengali_AS_BTF_1_300x250', [[300, 250], [300, 600]], {}); var instagram_script=document.createElement('script'); instagram_script.defer="defer"; instagram_script.async="async"; instagram_script.src="https://platform.instagram.com/en_US/embeds.js";

setTimeout(function(){

var twit = $("div.field-name-body").find('blockquote[class^="twitter"]').length; var insta = $("div.field-name-body").find('blockquote[class^="instagram"]').length; if(twit==0){twit = ($("div.field-name-body").find('twitterwidget[class^="twitter"]').length);} if(twit>0){ if (typeof (twttr) != 'undefined') { twttr.widgets.load();

} else { $.getScript('https://platform.twitter.com/widgets.js'); } } if(insta>0){ $('.content > .left-block:last').after(instagram_script); window.instgrm.Embeds.process(); } }, 1500); } }); $(document).delegate("button[id^='mf']", "click", function(){ fbcontainer=""; fbid = '#' + $(this).attr('id'); var sr = fbid.replace("#mf", ".sr");

$(fbid).parent().children(sr).toggle(); fbcontainer = $(fbid).parent().children(sr).children(".fb-comments").attr("id"); });

var title, imageUrl, description, author, shortName, identifier, timestamp, summary, newsID, nextnews; var previousScroll = 0; $(window).scroll(function(){ var last = $(auto_selector).filter(':last'); var lastHeight = last.offset().top ; var currentScroll = $(this).scrollTop(); if (currentScroll > previousScroll){ _up = false; } else { _up = true; } previousScroll = currentScroll; var cutoff = $(window).scrollTop() + 64; $('div[id^="ar"]').each(function(){ if($(this).offset().top + $(this).height() > cutoff){ if(prevLoc != $(this).attr('data-url')){ prevLoc = $(this).attr('data-url'); $('html head').find('title').text($(this).attr('data-title')); } return false; // stops the iteration after the first one on screen } }); if(lastHeight + last.height() < $(document).scrollTop() + $(window).height()){ url = $(next_selector).attr('href'); x=$(next_selector).attr('id'); } }); $(".main-rhs329947").theiaStickySidebar(); var prev_content_height = $(content_selector).height(); var layout = $(content_selector); var st = 0; } } }); })(jQuery);







Source link