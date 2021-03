ফর্মুলা ভারত ২০২১ প্রতিযোগিতায় দুটি এ্যাওয়ার্ড জিতে নিয়েছে বাংলাদেশের টিম স্বপ্নযান

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে দিন দিন অনেকটা উন্নত হচ্ছে সারা বিশ্ব। তবে এ উন্নয়নে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখছে তরুণ প্রজন্ম। যাদের সূদুরপ্রসারী চিন্তা, পরিশ্রমের জোরে আজ তা সম্ভব হচ্ছে। তবে বাংলাদেশ কিন্তু পিছিয়ে নেই। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের তরুণরাও অনেক সাফল্য দেখিয়েছে। যা সত্যিই গর্ব করার মতো বিষয়।

আহছানুল্লাহ্ বিশ্ববিদ্যালয় সায়েন্স এন্ড টেকনোলজির একদল স্বপ্নবাজ তরুণ “Formula Bharat 2021” ইভেন্টে দুটি এওয়ার্ড অর্জন করেন। যে টিমের নাম ছিলো “Team Swapnojan”। তারা এ ইভেন্টে দুটি “নোটেবল মেনশন অ্যাওয়ার্ড” অর্জন করেছে। সেগুলো হলো:

Innovative Use of Materials (Engineering Design) এবং

Formula Student Debut (Best Debutant)।

দ্যা সোসাইটি অফ অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং (SAE) এর তত্ত্বাবধানে ইতালি, UK, USA, জার্মানি, জাপান, হাংগেরি, অস্ট্রেলিয়া, ভারত, রাশিয়া, চীনসহ বিভিন্ন দেশে ফরমুলা স্টুডেন্ট আয়োজন করা হয়। ভারতে এই প্রতিযোগিতা ‘ফরমুলা ভারত’ নামে পরিচিত যার আয়োজক ছিলেন Curiosum Tech Private Ltd।

টিম স্বপ্নযানের যাত্রা শুরু হয় ২০১৭ সালে। একদল তরণের উদ্যোগে এ টিমটি গড়ে ওঠে। টিম স্বপ্নযানের ট্যাগলাইন, “To strive to seek, to find; and not to yield.” ২০১৭ সালেই প্রথম এ টিমের সদস্যরা ফরমুলা ইম্পেরিয়াল(ISEI India) তে অংশগ্রহন করে দুটি সম্মাননা নিয়ে আসেন। এরপর ২০২০ সালের কিছু শিক্ষার্থী লাগাতার দশ মাস অক্লান্ত পরিশ্রমে ৬০ টি টিমের মধ্যে দুটি পুরষ্কার দখল করেন ২৬ জনের টিম স্বপ্নযান। এখন তাদের মূল লক্ষ্য ২০২২ সালে তাদের ডিজাইনকৃত গাড়িটি প্রস্তুত করে ভারত, জাপান ও অন্যান্য দেশে অংশগ্রহন করা। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস সকল প্রতিকুলতা জয় করে তারা তাদের স্বপ্নের গাড়িটির বাস্তবায়ন করবে, এবং অটোমোবাইল জগতে দেশের হয়ে সম্মান জনক স্বীকৃতি অর্জন করবে।

একটি এ্যাওয়ার্ড দেয়া হয় তাদের রেসিং কারে তারা বডিওয়ার্ক হিসেবে ব্যাবহার করে পাট, যা থেকে কম্পোজিট ম্যাটেরিয়ালের ব্যবহারের জন্য। যেখানে অন্যান্য দেশের সকল টিমই প্রায় কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা অর্যনের পরে কোন সাফল্য পায়, সেখানে টিম স্বপ্নযান প্রথমবারেই যে সাফল্য অর্যন করেছে তা মনে রাখার মতো। দ্বিতীয় এ্যাওয়ার্ডটি দেয়া হয় প্রথমবারের মতো অংশগ্রহন কারী টিমগুলোর মধ্যে সেরা হিসেবে আখ্যায়িত করার কারনে।

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য রেসিং কম্পিটিশনে অংশগ্রহন করা একটু কষ্টসাধ্য হলেও টিম স্বপ্নযানের সদস্যরা বিশ্বাস করেন তাদের স্বপ্ন নিয়ে লেগে থাকতে পারলে এবং তা ফোকাস করে কাজ করতে পারলে অনেক কিছুই করা সম্ভব। হয়তো এমন দিন খুব দুরে নয়, যেদিন টিম স্বপ্নযানের হাত ধরে আরো অনেক উন্নয়ন আসবে এবং বাংলাদেশকে বিশ্ব মঞ্চে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেবে।

খায়রুন্নাহার পিংকি

কন্টেন্ট রাইটিং ডিপার্টমেন্ট, ইন্টার্ন

ওয়াইএসএসই