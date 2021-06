প্রেমিকার সামনে মহান সেজে ওয়েট্রেসকে দিয়েছিলেন বিশাল টিপস, পরে টাকা ফেরত চাইলেন ব্যক্তি

উঁহু, নিজের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে মহিলা এই ব্যক্তির নাম প্রকাশ করেননি। প্রকাশ করেননি কোন রেস্তোরাঁয় ঘটেছিল ঘটনাটা, সেই সঙ্গে প্রকাশ করেননি নিজের নামও- তাহলেই যে অনেকে দুইয়ে দুইয়ে চার করে ফেলবেন! তবে এসব বিবরণ না থাকা সত্বেও টেলস ফ্রম ইয়োর সার্ভার ফোরাম অন রেডিটে (Tales From Your Server forum on Reddit) এবার যে কাহিনি প্রকাশ্যে এল, তা ওয়েটার-ওয়েট্রেসদের প্রতি খদ্দেরের আচরণ নিয়ে অনেকগুলো প্রশ্ন তুলবে।

এই রেডিট ইউজার জানিয়েছেন যে একবার সন্ধ্যায় এক অতীব সুপুরুষ এবং নিখাদ ভদ্রলোক তাঁর প্রেমিকার সঙ্গে রেস্তোরাঁয় আসেন। মহিলা তাঁদের কথোপকথন থেকে বুঝতে পারেন যে এটাই তাঁদের প্রথম ডেট! আপাতদৃষ্টিতে ওই ভদ্রলোকের প্রেমিকাকে তাঁর বেশ সৌভাগ্যবতী বলে মনে হয়। কেন না, ভদ্রলো যথেষ্ট উদার, প্রেমিকার জন্য তিনি সব চেয়ে দামি ওয়াইনের অর্ডার দেন। কোন স্টার্টার ভালো হবে, এটা ঠিক করতে না পারায় তিনি সবক’টাই যেমন নিয়ে আসার অর্ডার দেন। সেই সঙ্গে টেবিলে খাবার রাখার পর প্রত্যেক বার তিনি ওয়েট্রেসকে ধন্যবাদ জানাতে ভোলেননি, সেই সঙ্গে ওঠার আগে দিয়েছিলেন ১০০ ডলার টিপস।

কিন্তু রেস্তোরাঁ থেকে প্রেমিকাকে নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পরেই কিছু একটা ফেলে এসেছেন এই ছুতো করে ভদ্রলোক ফের ভিতরে হাজির হন। এবং এবার তাঁর রূপ দেখা যায় আগেরবারের চেয়ে আলাদা। তিনি মহিলাকে বলেন যে ২০ ডলারের চেয়ে এক পয়সাও বেশি টিপস তিনি দেবেন না, বাকিটা যেন তাঁকে ফেরত দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে এটাও বলেন তিনি যে প্রেমিকার সামনে প্রথম ডেটে মহান সাজতে ১০০ ডলার দিয়েছেন! বলাই বাহুল্য, মহিলা এতে একটু থতমত খেয়ে যান, তিনি দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে ঠিক শুনছেন কি না সেটা জিজ্ঞেস করতেই ভদ্রলোক উগ্রমূর্তি ধরেন। এবং সাফ জানিয়ে দেন যে মহিলা তাঁর কথামতো কাজ না করলে তিনি খাবারের নিন্দা করে রেস্তোরাঁর সুনাম নষ্ট করবেন।

মহিলার ইচ্ছা ছিল সব কথা ওই ভদ্রলোকের প্রেমিকাকে জানানোর। কিন্তু তিনি বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন, তাই মনের রাগ মনে চেপে তিনি ৮০ ডলার ফিরিয়ে দিয়ে নতুন বিল তৈরি করতে বসেন। কিন্তু ভদ্রলোক ততক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়াননি, তিনি বাইরে চলে গিয়েছিলেন। আর এরই সুযোগ এবার তোলেন মহিলা। তিনি নতুন বিল নিয়ে এক দৌড়ে রাস্তায় গিয়ে ওঁদের ধরে ফেলেন। এবং প্রেমিকার সামনে পুরোটা বলে ভদ্রলোককে জানান যে নিয়ম অনুযায়ী তাঁকে নতুন বিলে সই করতে হবে যা এখনও করা হয়নি।

মহিলা জানিয়েছেন যে প্রথমে ওই ভদ্রলোক সত্যিটা স্বীকার করতে চাইছিলেন না। তবে শেষ পর্যন্ত নতুন বিলে সই থেকে শুরু করে পুরোটা মেনে নেওয়া ছাড়া তাঁর আর উপায় থাকে না!