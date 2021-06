প্রথম ছবি এখনও মুক্তি পায়নি, তার আগেই আহান শেট্টির হাতে চলে এল আরও ছবির অফার!

#মুম্বই: বলিউডের সুপারহিট নায়ক সুনীল শেট্টি (Sunil Shetty)। একের পর এক হিট ছবি দিয়ে দর্শকের মনে আলাদা জায়গা বানিয়ে নিয়েছেন অভিনেতা। তবে পিছিয়ে নেই তাঁর সন্তানেরা। রুপোলি পর্দায় আগেই পা রেখেছেন সুনীল কন্যা আথিয়া শেট্টি (Athiya Shetty)। এবার শেট্টি পরিবারের হ্যান্ডসাম হাঙ্ক আহান শেট্টি (Ahan Shetty) ডেবিউ করতে চলেছেন বলিউডে। সাজিদ নাদিয়াওয়ালার (Sajid Nadiadwala) ছবি তড়প-এ (Tadap) অভিনেত্রী তারা সুতারিয়ার (Tara Sutaria) বিপরীতে দেখা যাবে সুনীল পুত্র আহানকে। এই বছরের মার্চ মাসে এই ছবিটির শুটিং শেষ হয়েছে। সেপ্টেম্বর মাসে মুক্তি কথা রয়েছে তড়প-এর। আহান-এর প্রথম ছবি মুক্তি পাবে। তিনি ভীষণ উত্তেজিত। প্রথম ছবির শুটিং নিয়ে Instagram-এ একটি সুন্দর নোট লিখেছেন অভিনেতা। আহান তাঁর প্রথম ছবির পুরো টিমকে ধন্যবাদ জানান। পাশাপাশি এই কাজে তাঁকে যাঁরা সহযোগিতা করেছেন তাঁদের কথাও উল্লেখ করেন। অভিনেতা লিখেছেন তিনি তাঁর প্রথম ছবির সব স্মৃতিগুলি নিজের হৃদয়ে গুছিয়ে রাখবেন।

আহানের শেয়ার করা নোট পড়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন অভিনেতা অক্ষয় কুমার (Akshay Kumar) ও অজয় দেবগণ (Ajay Devgn), একইসঙ্গে তাঁরা নিজিদের সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইলেও তড়প ছবির পোস্টারটি শেয়ার করেন। বলিউডে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গেই আহানর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন বলি সেলেবরা।

This is Emotional. Ahan has grown up so quickly! Heartiest congratulations to @SunielVShetty for #AhanShetty’s first film. Happy that he’s in the capable hands of Sajid Nadiadwala & Milan Luthria. Watch #SajidNadiadwala’s #Tadap on 24th September in cinemas pic.twitter.com/gU3wBLfl0v



— Ajay Devgn (@ajaydevgn) March 2, 2021