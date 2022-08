পাস্তা স্টাফ দিয়ে গোটা মুরগির ভিডিও ভাইরাল হতেই নেটমাধ্যম বিভক্ত দুই দলে

কলকাতা: ইদানিং কালে রান্না করাটা একটি শখে পরিণত হয়েছে৷ মনোবিদরা বলছেন, বহু মানুষ ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষ রান্নাঘরে সময় কাটান চাপ উপশম করতে এবং মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে। দশটা-পাঁচটা অফিস করেও, বহু মানুষ বাড়ি ফিরে নিজেদের শখে রান্না করেন নানারকম নতুন এবং আকর্ষণীয় পদ৷ সম্প্রতি, একজন বাড়িতে বাটার চিকেন-দিয়ে ম্যাক এবং পনির তৈরি করেছেন যা নেটমাধ্যমে আলোড়ন সৃষ্টি করে৷ এরপর দিন-দুয়েক আগে অন্য একজন গোটা মুরগি পাস্তা স্টাফ দিয়ে তৈরি করেছেন এবং ভিডিওটি ভাইরাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মিশ্র প্রতিক্রিয়া মিলেছে৷

ভিডিও ক্লিপটি ইনস্টাগ্রাম রিলে শেয়ার করেছেন হোম শেফ আরডি ইটস নিজেই। খুবই অল্প সময়ের মধ্যে ২.১ মিলিয়ন ভিউজ এবং ৭৩.৮লক্ষ লাইক পেয়েছে। হোম শেফ আরডি ইটস খাবারের নাম দিয়েছেন “চিজি জার্ক পাস্তার সঙ্গে স্টাফড হেনেসি জার্ক কার্নিশ হেনস,”৷ তিনি মূলত দুটি আস্ত মুরগি গ্রিল করেছিলেন এবং তার মধ্যে পাস্তা স্টাফ করেছেন । রান্নাটির প্রতি তার বয়ফ্রেন্ডের প্রতিক্রিয়া শেয়ার করে তিনি ভিডিওতে লিখেছেন, “সে এটিকে ১০/১০ দিয়েছে। প্রায় প্লেটটি পরিষ্কার করে ফেলেছে!”

ট্যুইটার ব্যবহারকারীরা এই খাবার নিয়ে মতামত দিতে গিয়ে দুই দলে বিভক্ত হয়েছে। একদলের বক্তব্য,”এটি একটি অভিশপ্ত ছবি,” আরও একজন ব্যবহারকারী লিখেছেন, “আমি আবার মানবতা নিয়ে সন্দেহ করছি!” তবে আর একদল বিশদে জানতে চেয়েছো এই খাবারটি কীভাবে তৈরি করবেন। “এক প্লেটের জন্য কত,” একজন ব্যবহারকারী লিখেছেন যখন অন্য একজন বলেছেন, “আমি আনন্দের সাথে এটি খাব।”

