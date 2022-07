পাকিস্তানেও শ্রীলংকার পরিস্থিতি দেখছেন ইমরান

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান বলেছেন, পাকিস্তানের অবস্থা শ্রীলংকার মতো হতে খুব বেশি দেরি নেই। শনিবার (২৩ জুন) এক টুইটার বার্তায় পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই) দলের চেয়ারম্যান ইমরান।

ইমরান বলেন, আসিফ আলী জারদারি ও শরিফ পরিবারের নেতৃত্বাধীন মাফিয়ারা নিজেদের অবৈধ সম্পদ বাঁচাতে মাত্র তিন মাসের মধ্যে পাকিস্তানকে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিকভাবে নতজানু করে ফেলেছে।

In just over 3 mths the Zardari – Sharifs’ mafia has brought the country to its knees politically & economically;

simply to save their illegally accumulated wealth amassed over 30 yrs of plundering Pakistan. My question is:how long will State institutions continue to allow this?

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) July 23, 2022