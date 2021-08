পর্দা নামল ১ম এনডিএফ বিডি আন্তর্জাতিক বিতর্ক উৎসব-২০২১

সারাবাংলা ডেস্ক

শেষ হল বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় বিতর্ক সংগঠন ন্যাশনাল ডিবেট ফেডারেশন বাংলাদেশ (এনডিএফ বিডি) আয়োজিত আলেশা হোল্ডিংস লিমিটেড ১ম এনডিএফ বিডি আন্তর্জাতিক ভার্চুয়াল বিতর্ক উৎসব- ২০২১। বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো আয়োজিত দু’দিনের এই আন্তর্জাতিক উৎসবে বাংলাদেশসহ বিশ্বের ৩৫টি দেশের প্রায় সহস্রাধিক বিতার্কিক অংশগ্রহণ করে।

এর আগে দিনের শুরুতে, ১৪ আগস্ট সকাল ৯টা৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হয় ওয়াল্ড কুইজ কম্পিটিশন –এ বিজয়ীরা হলেন, ১। ওমান (বগুড়া ক্যান্টঃ পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ) ২। স্নেহা ( বগুড়া ক্যান্টঃ পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ) ৩। জারিফ ( কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজ) ৪। দীন ( কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজ) ৫। কারিমা (ফেনী গার্লস ক্যাডেট কলেজ)।

সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কর কমিশনার,রোটারির সাবেক গভর্নর, রোভার স্কাউটের আন্তর্জাতিক ও রাষ্ট্রপতি পুরস্কারের অধিকারী এফ এইচ আরিফ –এর বিতর্ক ও নেতৃত্ব বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ১২টা৩০ মিনিটে থাকছে এনডিএফ বিডি জাতীয় স্কুল ডিবেট চ্যাম্পিয়নশীপের ফাইনাল রাউন্ড অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে মুখোমুখি হয় ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ ও সিলেট ক্যাডেট কলেজ। উক্ত প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয় ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ ও রানারআপ হয় সিলেট ক্যাডেট কলেজ। শেষ্ঠ বক্তা হয় ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ –এর তাহমিদ হক ।

সমাপনি অনুষ্ঠানে বিজয়ী প্রতিযোগীদের নাম ঘোষণা, জাপানের বিশিষ্ট শিল্পীদের বাংলা দেশাত্মবোধক গান পরিবেশনা ও মহান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্য দিয়ে দুদিনের এই আয়োজন শেষ হয়।

আলেশা হোল্ডিংস লিমিটেড ১ম এনডিএফ বিডি আন্তর্জাতিক ভার্চুয়াল বিতর্ক উৎসব- ২০২১-এর সমাপনি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাধীনতা পদক প্রাপ্ত, বিশিষ্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, চ্যানেল আইয়ের পরিচালক ও হেড অফ নিউজ শাইখ সিরাজ। তিনি বলেন, যারা বিতর্ক করেন তাঁরা ভীষণ এগিয়ে থাকেন, একটি আধুনিক বিশ্বে এমন আয়োজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি ন্যাশনাল ডিবেট ফেডারেশন বাংলাদেশ (এনডিএফ বিডি)’কে অভিনন্দন জানাই এমন চমৎকার আয়োজনের জন্য।

বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন বাংলাদেশে নেপালের সম্মানিত রাষ্ট্রদূত ড. বংশীধর মিশ্র। তিনি বলেন, ‘আমি ভীষণ আনন্দিত এমন আয়োজনের সাথে সম্পৃক্ত থাকতে পেরে। বিতর্কের মাধ্যমে আমরা অনেক বিষয়ে জানতে ও বুঝতে পারি এবং যুক্তিবোধ তৈরি হয়। আমি মনে করি, এমন আয়োজন আমাদের সবসময় উজ্জীবিত করে’।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত সাউথইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ও বোর্ড অব ট্রাস্টিজের উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. এএনএম মেশকাত উদ্দীন বলেন, আমি প্রথমে সেই সকল তার্কিকদের যারা এমন আয়োজনের সাথে সম্পৃক্ত হো। আমরা কঠিন সময় অতিবাহিত করছি । এমন চমৎকার আয়োজন, এমন কঠিন সময়ে এমন আয়োজন এনডিএফ বিডি অবাক করেছে । এমন আয়োজন থেকে এনডিএফ বিডি সারা বিশ্বে নতুন নেতৃত্ব সৃষ্টিতে দুর্দান্ত ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সেনা সদর দপ্তরের শিক্ষা বিভাগের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আমির বলেন, ‘বিতর্ক আমাদের শুদ্ধ করে। আমরা যদি আমাদের এগিয়ে নেতে যায় তাহলে এমন আয়োজনের বিকল্প নেই’। আমি ন্যাশনাল ডিবেট ফেডারেশন বাংলাদেশ(এনডিএফ বিডি)কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাই, এমন চমৎকার আয়োজনের জন্য । আমরা নতুন নতুন ভাষা শিখবো যা আমাদের অনেক বিষয়ে সাহায্য করবে।এনডিএফ বিডি’র কো-চেয়ারম্যান(আন্তর্জাতিক) আমিরুল ইসলাম তুষার,তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন,এমন আয়োজনে যারা সম্পৃক্ত হয়েছেন আমি তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। একজন বিতার্কিক জানে কিভাবে দলীয় কাজ করতে হয়, কিভাবে এগিয়ে যেতে হয়’। আলেশা হোল্ডিংস লিমিটেড ১ম এনডিএফ বিডি আন্তর্জাতিক ভার্চুয়াল বিতর্ক উৎসব- ২০২১-এর কো-কনভেনর ও এনডিএফ বিডি’র সাংগঠনিক সম্পাদক ও সরকারি তিতুমীর কলেজ বিতর্ক ক্লাব –এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মাহবুব হাসান রিপন। স্বাগত বক্তব্যে তিনি বলেন, এমন আয়োজন আমাদের সমৃদ্ধ করে, আনন্দিত করে । এই আয়োজনের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ’।

দুপুরের বিরতির পর শুরু হবে পাবলিক স্পিকিং কম্পিটিশন –এর ফাইনাল রাউন্ড, সভাপতিত্ব করেন ড. মোঃ শরিফুল ইসলাম। উক্ত বিতর্কে জুনিয়র গ্রুপে সেরা ৫ নির্বাচিত হয় ১। আফিয়া ইবনাত (সাভার ক্যান্টঃ পাবলিক স্কুল ও কলেজ) ২। জান্নাতিন তাজরিম( ময়মনসিংহ গার্লস ক্যাডেট কলেজ) ৩। মাধুর্য রহমান(ময়মনসিংহ গার্লস ক্যাডেট কলেজ) ৪।আবিদা হক মাধুর্য (ময়মনসিংহ গার্লস ক্যাডেট কলেজ) ৫।হাফসা রাশিদ(ময়মনসিংহ গার্লস ক্যাডেট কলেজ)। সিনিয়র গ্রুপে সেরা পাঁচ নির্বাচিত হয়, ১। মাহফুজা মাহবুব ( ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়),২। বশিরুন্নিসা অনন্যা (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়),৩। সমীক্ষা অধিকারী ( এনাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল , ঢাকা),৪। মারিয়া আলতাফ (এনাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল , ঢাকা)

৫। তাসফিয়া কবির এলমা( রাজশাহী মেডিকেল কলেজ)। দুপুর ৩টা২০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হয় রম্য বিতর্ক।রম্য বিতর্কের বিষয়, বিশ্বায়ন প্রেমকে পণ্য রুপান্তর করেন, উক্ত বিতর্কে পক্ষে অংশগ্রহণ করেন,নুসরাত রুবাইয়া নাহিদ,আশিকুর রহমান আকাশ,শামীম আহমেদ, বিপক্ষে বিতর্ক করেন কৌশিক সূর,নূর-ই জান্নাত,অভ্র ভট্টাচার্য। বিকেল ৪টায় World’s Format Debate Championship-2021 –এর ফাইনাল রাউন্ড থ্রি ভার্সেস থ্রিতে অংশ নেন বাংলাদেশ থেকে আশরার জামান, ফারাহ ফাতিহা,চৌধুরী আরিজ বিনতে হোসাইন এবং অস্ট্রেলিয়ার ব্রেন্ডন উইন্টারস,লিয়া মার্সিয়ার, উদাই কামথ বিতর্কে অংশগ্রহণ করেন । বিতর্কটি সম্মানিত স্পিকার হিসেবে পরিচালনা করেন মাহাথির মাহমুদ ।

এর আগে গত ১৩ আগস্ট জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন,জাপানের বিশিষ্ট শিল্পীদের বাংলা দেশাত্মবোধক গানের পরিবেশনা ও মহান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্য দিয়ে দুদিনব্যাপি আলেশা হোল্ডিংস লিমিটেড ১ম এনডিএফ বিডি আন্তর্জাতিক ভার্চুয়াল বিতর্ক উৎসব- ২০২১–এর আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়।উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সম্মানিত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু আর্ল আর. মিলার। তিনি ন্যাশনাল ডিবেট ফেডারেশন বাংলাদেশের প্রথম আন্তর্জাতিক ভার্চুয়াল বিতর্ক উৎসবে অংশগ্রহণকারীদেরকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, তরুণ বিতার্কিকদেরকে বিশ্বের সবচেয়ে জরুরী সমস্যাগুলো আরো ভালোভাবে অনুধাবন এবং সেগুলোর সমাধানে নিজেদের যোগাযোগ ও গবেষণা দক্ষতা বৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে হবে। জননীতিতে জনসমাজের বিভিন্ন স্বার্থ, উদ্বেগ ও চাহিদার প্রতিফলন নিশ্চিত করতে বাক-স্বাধীনতা ও নাগরিক সম্পৃক্ততা জরুরী’। তিনি এই আয়োজনের জন্য প্রশংসা করেন এবং অংশগ্রহণকারীদের অভিনন্দন ও শুভকামনা জানান।

বিতর্ক শিল্পের প্রসারে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান এবং যুক্তিনির্ভর মেধাবী তরুণ সমাজ বিনির্মাণে বিশেষ অবদানের জন্য এনডিএফ বিডি’র সর্বোচ্চ সম্মাননা, এনডিএফ বিডি লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড -২০২১-এ ভূষিত হন আলেশা হোল্ডিংস লিমিটেড –এর চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোহাম্মদ মঞ্জুর আলম সিকদার। তিনি এই সম্মাননা গ্রহণ এবং স্বাগত বক্তব্যে বলেন বিতর্ক হলো এমন শিল্প যার মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে পারি। এই অতিমারি মোকাবিলাতেও বিতর্কের ভূমিকা রয়েছে। বিতর্কের মাধ্যমে আমরা আগামীর পরিবেশ মোকাবিলায় ভূমিকা রাখতে পারবো। তিনি বলেন যুক্তির মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ে তোলা সম্ভব হবে । তিনি আয়োজনের সাফল্য কামনা করেন’।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট দার্শনিক অর্থনীতিবিদ,নিউইয়র্কে জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন কার্যালয়ের সাবেক পরিচালক অধ্যাপক সেলিম জাহান। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, আমি এনডিএফ বিডিকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এমন চমৎকার আয়োজনের জন্য। আমি ১৯৭২ সালের দিকে বিতর্কে যুক্ত ছিলাম। এনডিএফ বিডি বছরের পর বছর দুর্দান্ত আয়োজন করে চলেছে। তাদের প্রশিক্ষিত বিতার্কিকরা এই আয়োজনকে প্রান্ত থেকে প্রান্তে ছড়িতে দিতে কাজ করে চলছে। এই আয়োজন তারই সাক্ষ্য বহন করে । তরুণদের এগিয়ে যাওয়ার জন্য এমন আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন’।

বাংলাদেশের বিতর্ক আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব, ডিইউডিএস –এর প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক এবং আমেরিকার কুইনিপিয়াক বিশ্ববিদ্যালয়-এর আন্তর্জাতিক ব্যবসায় বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ নিয়ামত ইলাহী,পিএইচডি। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, এই অতিমারি সময়ে যারা এই আয়োজনের সাথে সম্পৃক্ত তাদের আন্তরিক অভিবাদন জানাই’। তিনি বলেন,এই আয়োজন তরুণদের দারুণভাবে অনুপ্রাণিত করবে’। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখবেন ও সভাপতিত্ব করবেন এনডিএফ বিডি’র চেয়ারম্যান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডিবেটিং সোসাইটি(ডিইউডিএস) –এর সাবেক সভাপতি, জাতীয় টেলিভিশন বিতর্কের চ্যাম্পিয়ন বিতার্কিক ও একটি বহুজাতিক কোম্পানির সিইও একেএম শোয়েব।তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, আমরা বিশ্বাস করতে চাই ন্যাশলান তরুণ প্রজন্ম পারে আগামীর সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে । এনডিএফ বিডি সেই কাজ দেঢ় যুগ ধরে করে যাচ্ছে । আমরা এই উৎসবের মাধ্যমে আমরা চাই পাঠ্যসূচিতে বিতর্ক অন্তর্ভুক্ত করার আহব্বান জানাচ্ছি’। উৎসব আহব্বায়ক হিসেবে বক্তব্য রাখবেন আলেশা হোল্ডিংস লিমিটেড ১ম এনডিএফ বিডি আন্তর্জাতিক বিতর্ক উৎসব-২০২১- এর আহব্বায়ক ও কো-চেয়ারম্যান আশিকুর রহমান আকাশ। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, এই আয়োজন সফল করার পিছনে যারা অবদান রাখছেন তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই ‘।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর পরই যুক্তরাষ্ট্র থেকে যুক্ত হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডিবেটিং সোসাইটি(ডিইউডিএস)-এর সাবেক প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, আমেরিকার কুইনিপিয়াক বিশ্ববিদ্যালয়-এর আন্তর্জাতিক ব্যবসায় বিভাগের অধ্যাপক, মোহাম্মদ নিয়ামত ইলাহী,পিএইচডি How debate will help you for the rest of your life এই বিষয়ে বিতর্ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়’।

দুপুর ১টায় থাকছে ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি ইংলিশ ডিবেট –এর প্রদর্শনী বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়।উক্ত বিতর্কে ৪টি দল অংশগ্রহণ করেন । অংশগ্রহণকারী দল হিসেবে ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডের সমন্বয়ে গঠিত ১ম দলটিতে থাকছেন জারোড গ্রান্ট ও ইজি ব্যাকবোরণ, ওয়েলস এবং জার্মানির সমন্বয়ে গঠিত ২য় দলটিতে থাকছেন আলেকজান্দ্রা ম্যাকক্রিডি ও হেলেনা হেকে,৩য় দল হিসেবে আয়ারল্যান্ড থেকে থাকবেন সেবাস্টিন ডান ফুলমার ও আয়োলিন নু মোরচু এবং চতুর্থ দল হিসেবে থাকছেন বাংলাদেশ থেকে শ্রীশা সংসপ্তক ও জমুনা তানুজা । বিতর্কটি সম্মানিত চেয়ার হিসেবে পরিচালনা করেন আহমেদ তওসিফ জামি। দুপুর ২টায় বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার ঐতিহ্য নিয়ে আঞ্চলিক বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়, উক্ত বিতর্কের বিষয় আমার সৌন্দর্য ও সম্পদে আমিই শ্রেষ্ঠ। উক্ত আঞ্চলিক বিতর্কে অংশগ্রহণ করেন, সিলেট জেলা থেকে অংশ নেন বৃষ্টি দেব, খুলনা থেকে আমিনুর রহমান আকাশ,নোয়াখালী জেলা থেকে ফারিহা আফরিন,রংপুর থেকে আশরাফুল ইসলাম রনি,বরিশাল থেকে জান্নাতুত তাহিরা,কুষ্টিয়া থেকে ফাহিম মুনতাসির,ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী থেকে গেগারিন সিসিম,রাজশাহী থেকে সালেহ আহমদ শামিম প্রমুখ।দুপুর ৩টায় থাকছে বাংলা বারোয়ারি বিতর্ক প্রতিযোগিতার ফাইনাল রাউন্ড অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বিতর্কে সভাপতিত্ব করেন এনডিএফ বিডি’র কো-চেয়ারম্যান মোঃ তালুকদার গণি নিবিড়,উক্ত ফাইনাল রাউন্ডের বিষয় ‘আলো নিভে যায়, তবু মহাকাশ জুড়ে থেকে যায় ছায়া..।‘ উক্ত বিতর্কে সেরা ৫ নির্বাচিত হয়, ১। মেহনাজ হোসাইন (আজিজুল হক কলেজ), ২। শরিফুল হক সাগর(কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজ),৩। মীর জান্নাত মোহনা(বিএফ শাহীন কলেজ) ৪। মুহতাসিম জাওয়াদ(সিলেট ক্যাডেট কলেজ), ৫। নাফিস ইকবাল (সাভার ক্যান্টঃ পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ)। সিনিয়র গ্রুপে সেরা ৫ নির্বাচিত হয়, ১। মাহফুজা মাহবুব(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) ২। ঝিলম গাঙ্গুলি(রাজশাহী মেডিকেল কলেজ)৩।নাসিয়া জাহান তন্নী ৪।কানিজ তাসনিম দিয়া(ঢাকা ডেন্টাল কলেজ) ৫। বসিরুন্নেসা অনন্যা (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) । দুপুর ৫টায় অনুষ্ঠিত হয় প্ল্যানচেট বিতর্ক, উক্ত বিতর্কের বিষয় ‘তোমাদের আকাশে আমি আজও ধ্রুবতারা’।উক্ত বিতর্কে ইন্দিরা গান্ধী চরিত্রে বিতর্ক করেন ইশরাত জাহান ইমা, শেক্সপিয়ার চরিত্রে বিতর্ক করেন রানা সরকার, প্রিন্সেস ডায়ানা চরিত্রে বিতর্ক করেন উম্মে রুমান,নেলসন মান্ডেলা চরিত্রে বিতর্ক করেন মাহবুব হাসান রিপন এবং মাদার তেরেসা চরিত্রে বিতর্ক করেন তাহমিনা ইসলাম তিথি প্রমুখ। সন্ধ্যা ৬টায় বিশিষ্ট শিল্পীদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক আয়োজন ।

আলেশা হোল্ডিংস লিমিটেড ১ম এনডিএফ বিডি আন্তর্জাতিক ভার্চুয়াল বিতর্ক উৎসব- ২০২১ –এর মিডিয়া পার্টনার দৈনিক ইত্তেফাক,চ্যানেল আই, সারাবাংলা ডট নেট,পিপলস রেডিও ৯১.৬ এফএম। আন্তর্জাতিক ভার্চুয়াল বিতর্ক উৎসব-এর স্ট্রাটেজিক পার্টনার বাংলাদেশ ডিবেট কাউন্সিল ও সেন্ট্রো, ভার্চুয়াল পার্টনার, ই- স্কুল অফ লাইফ গ্লোকাল লার্নিং ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড।

ধন্যবাদান্তে,

মাহবুব হাসান রিপন

কো-কনভেনর, আলেশা হোল্ডিং লিমিটেড ১ম এনডিএফ বিডি আন্তর্জাতিক ভার্চুয়াল বিতর্ক উৎসব- ২০২১

সারাবাংলা/আরএফ