পদত্যাগ করলেন মমতা – DesheBideshe

কলকাতা, ০৪ মে – পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার (৩ মে) সন্ধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়ের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেন তিনি। বুধবার (৫ মে) তৃতীয় দফায় মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার আগে আনুষ্ঠানিক ভাবে মমতা এই পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন।

এদিকে আনুষ্ঠানিকতার অংশ হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছেন জগদীপ ধনখড়। এসময় আগামী দিনের জন্য তৃণমূলের এই শীর্ষ নেত্রীকে শুভেচ্ছাও জানান তিনি। বুধবার সকালে কলকাতার রাজভবনে তৃতীয় দফায় মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন মমতা।

সংবাদমাধ্যমগুলো বলছে, সোমবার সন্ধ্যায় রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এসময় সেখানে তিনি প্রায় দেড় ঘণ্টা অবস্থান করেন। নতুন মেয়াদে শপথ নেওয়ার আগে নিয়ম অনুযায়ী পদত্যাগ করেন মমতা। এসময় পদত্যাগপত্র গ্রহণ করে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে মমতাকেই দায়িত্বভার সামলানোর অনুরোধ করেন ধনখড়।

পরে টুইটারে দেওয়া এক বার্তায় জগদীপ ধনখড় বলেন, ‘বিধানসভা নির্বাচনে জয়লাভ করায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। তিনি তৃতীয়বারের জন্য মানুষকে সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। আশা করছি, রাজ্যের অতীত গৌরব তিনি পুনরুদ্ধার করবেন।’

বুধবার সকাল ১০টা ৪৫ মিনিটে তৃতীয় দফায় মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথগ্রহণ করবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। করোনা পরিস্থিতির কারণে শপথ অনুষ্ঠানে অতিথির সংখ্যাও থাকবে নিয়ন্ত্রিত। তারপর ৬ ও ৭ মে শপথ নেবেন বিধানসভা নির্বাচনের নবনির্বাচিত বিধায়করা।

Taking note of communication @AITCofficial electing @MamataOfficial as leader of 17th WB Legislative Assembly have invited her to take oath of office of Chief Minister on May 5 at 10.45 am at Raj Bhawan.

In view of current Covid situation function will be with limited audience. pic.twitter.com/OuvzI46oLd

— Governor West Bengal Jagdeep Dhankhar (@jdhankhar1) May 3, 2021