নির্লজ্জ মানুষ! ভবিষ্যতে এর ছবি দেখতে যাবেন না, রণবীর নগ্ন হতেই বার্তা অভিনেতার – News18 Bangla

#মুম্বই: গত দু’দিন ধরে সোশ্যাল মিডিয়াজুড়ে একটিই নাম জ্বলজ্বল করছে, রণবীর সিং। বলিউড নায়ক হঠাৎই নগ্ন হয়ে ক্যামেরার সামনে এলেন। কয়েকটি ছবিতে কালো অন্তর্বাস পরে রয়েছেন। কয়েকটি ছবিতে একফালি কাপড়ও নেই শরীরে। নিউ ইয়র্কের এক ফ্যাশন ম্যাগাজিনে প্রচ্ছদের জন্যই এই ফোটোশ্যুট করেছেন রণবীর। আর তাই দেখেই তোলপাড় শুরু হয়েছে নেট দুনিয়ায়।

প্রশংসা আর নিন্দার জোর টক্কর চলছে। কেউ বলছেন, রণবীর সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন, কেউ দাবি করছেন, এ ভাবে নগ্ন হয়ে ক্যামেরার সামনে আসা অনুচিত। কেউ প্রশ্ন তুলছেন, কোনও মহিলা এমন করলে কি মেনে নেওয়া হত?

এমনই সময় বলিউডের এক অভিনেতা, প্রযোজক, পরিচালক, লেখক নিন্দার ঝড় তুললেন ট্যুইটারে। বিতর্কের রাজা কমল আর খান ওরফে কেআরকে। প্রায়শই তিনি বলিউড অভিনেতা অভিনেত্রীর নাম ধরে কুৎসা রটান, ঠাট্টা করেন। এ বারে একেবারে সতর্ক করেলেন রণবীর ভক্তদের।

ট্যুইটারে কমল লিখলেন, ‘আমার ধারণা এ বার আপনারা বিশ্বাস করবেন যে রণবীর সিং এক জন নির্লজ্জ মানুষ। তাই আপনারা ভবিষ্যতে ওঁর আর কোনও ছবি দেখবেন না। যদি আপনারা এঁর ভক্ত হন, তা হলে সেটা খুবই লজ্জাজনক।’ সঙ্গে রণবীরের সাম্প্রতিক ফোটোশ্যুটের কয়েকটি ছবিও পোস্ট করেছেন।

I hope now you believe that double Dholki #RanveerSingh is Nihayat Hi Besharam Insaan. Therefore you won’t watch any of his film in the future. It is really shameful, if you are fan of such a man. Like for yes and RT no. pic.twitter.com/WUzxmWwRwa



— KRK (@kamaalrkhan) July 22, 2022