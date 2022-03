নিজের পছন্দ মতো নেটফ্লিক্স, কী ভাবে করবেন সেটিংসে পরিবর্তন ? – News18 Bangla

How To Change Netflix Profile Settings: নেটফ্লিক্স (Netflix) তার ইউজারদের জন্য নিয়ে এসেছে এক বিরাট বড় সুবিধা। এখন তারা তাদের ফোনে নেটফ্লিক্স অ্যাপের প্রোফাইল সেটিং (Netflix Profile Settings) করতে পারবেন নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী। বর্তমানে নেটফ্লিক্স খুবই একটি জনপ্রিয় স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম (OTT Platform)। প্রায় অনেকের মোবাইলেই রয়েছে জনপ্রিয় এই স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম নেটফ্লিক্স। এর মাধ্যমে নতুন নতুন সিনেমা ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের কনটেন্ট দেখতে পাওয়া যায়। জনপ্রিয় স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম নেটফ্লিক্স (OTT Platform Netflix) তার ইউজারদের জন্য নিয়ে এল নতুন এক পরিষেবা। এর মাধ্যমে জনপ্রিয় স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম নেটফ্লিক্সের ইউজাররা পরিবর্তন করতে পারবেন তাদের মোবাইল অ্যাপের প্রোফাইল সেটিং ( How to Change Netflix Profile Settings)।

নেটফ্লিক্সের এই মোবাইল অ্যাপের (mobile app) প্রোফাইল সেটিংয়ের মাধ্যমে ইউজাররা তাদের পছন্দ মতো পরিবর্তনও করতে পারবেন। এর ফলে সুবিধা হবে জনপ্রিয় স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম নেটফ্লিক্সের ইউজারদের ( How to Change Netflix Profile Settings)। ইউজাররা তাদের পছন্দ মতো পরিবর্তন করতে পারবে নেটফ্লিক্সের অডিও। ইউজাররা নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী ভাষা বেছে নিতে পারবেন। নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী ভাষায় দেখতে পাবেন বিভিন্ন ধরনের সিনেমা এবং কনটেন্ট। একই সঙ্গে ইউজারার পরিবর্তন করতে পারবেন সাবটাইটেলও। ফলে যে কোনও প্রদেশের মানুষ নিজেদের পছন্দের ভাষার সাব টইটেল দেখতে পাবেন। জনপ্রিয় স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম নেটফ্লিক্স তাদের ইউজারদের সুবিধার জন্য নিয়ে এসেছে নতুন এই প্রোফাইল সেটিং। এর মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের সেটিং করা সম্ভব।

নেটফ্লিক্স মোবাইল অ্যাপের প্রোফাইল সেটিং করার উপায় ( How to Change Netflix Profile Settings On Mobile App) –

– সবার প্রথমে নিজেদের নেটফ্লিক্স অ্যাপ আপডেট করে নিতে হবে।

– এরপর ক্লিক করতে হবে ম্যানেজ প্রোফাইলে।

– এরপর ক্লিক করতে হবে নিজেদের প্রোফাইল ফটোতে। এরপর সেখানে দেখা যাবে বিভিন্ন ধরনের অপশন।

– ডিসপ্লে ল্যাঙ্গুয়েজ – অ্যাপের স্ক্রিনের ভাষা পরিবর্তন করতে হবে।

– অডিও অ্যান্ড সাবটাইটেল ল্যাঙ্গুয়েজ – ইউজাররা ইচ্ছা করলে অডিও এবং সাবটাইটেলের ল্যাঙ্গুয়েজ পরিবর্তন করতে পারবে। এখানে নিজেদের পছন্দ মতো ভাষা বেছে নেওয়া যাবে। এর ফলে নিজেদের পছন্দের সিনেমা এবং ওয়েব সিরিজ দেখার সময় নিজেদের বেছে দেওয়া ভাষায় অডিও শোনা যাবে এবং নিজেদের বেছে দেওয়া ভাষায় সেই সিনেমার সাব টাইটেল দেখা যাবে।

– অটোপ্লে নেক্সট এপিসোড – এর মাধ্যমে নিজেদের পছন্দ মত এনাবেল এবং ডিসাবেল করা যাবে।

– অটোপ্লে প্রিভিউ – নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী এটি অন এবং ডিসাবেল করা যাবে।

Published by:Ananya Chakraborty First published: March 23, 2022, 14:31 IST

Tags: Mobile app, Netflix, OTT