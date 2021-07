নিউ ইয়র্ক সিটি কাউন্সিলের লড়াইয়ে বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত শাহানা হানিফ

শাহানা হানিফ ৩০ বছর বয়সী একজন বাংলাদেশী সমাজকর্মী এবং সংগঠক যিনি একসময় তার দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা (chronic illness Lupus) সম্পর্কে একটি ব্লগ চালাতেন। এখন তিনি ৩৯ তম ডিস্ট্রিক্টে (39th district) নিউ ইয়র্ক সিটি কাউন্সিলের হয়ে অংশ নিচ্ছেন। তার নিজ কমিউনিটির একজন মহিলা – একজন বাংলাদেশী মুসলিমকে তিনি একসময় এক অবমাননাকর পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য সাহায্য করেন এবং এই ঘটনাই মূলত তাকে প্রার্থী হওয়ার জন্য উৎসাহিত করেছিল।একজন বাংলাদেশী অভিবাসীর মেয়ে এবং ব্রুকলিন কলেজের শিক্ষার্থী শাহানা হানিফ নিউ ইয়র্ক সিটি কাউন্সিল জেলা ৩৯–তে প্রতিনিধিত্বকারী প্রথম মুসলিম মহিলা হিসাবে ইতিহাস রচনা করতে চলেছেন।

শাহানা হানিফ ১৯৯১ সালে ব্রুকলিনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ব্রুকলিনের ক্যানসিংটন নেইবারহুডে বাংলাদেশী সম্প্রদায়ের মধ্যে বেড়ে ওঠেন। কিশোর বয়সে কিছু স্বাস্থ্যগত সঙ্কটের ফলস্বরূপ লুপাস (Lupus) শনাক্ত করার পরে, তিনি ব্রুকলিন কলেজ থেকে Women and gender studies বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। সেখানে থাকাকালীন তিনি intersectional activism এবং কমিউনিটি সংগঠনের সাথে জড়িত হয়ে পরেন, বিশেষত Against Anti-Asian violence কমিটি (CAAAV) এবং ‘নারী সংগঠক: Bangladeshi Women Organizing for Social Change’ সংগঠনের সাথে। তিনি নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলের সদস্য ব্র্যাড ল্যান্ডারের জন্য সংগঠন ও সম্প্রদায় নিযুক্তির পরিচালক হিসাবেও কাজ করেছিলেন।

বর্তমান ব্র্যাড ল্যান্ডার প্রতিস্থাপনের প্রতিযোগিতায় হানিফ ১০% ভোটে এগিয়ে আছেন রয়েছে। যদি তিনি জিতেন তবে তিনি ব্রুকলিনের জেলা ৩৯–র জন্য প্রথম দক্ষিণ এশীয় প্রতিনিধিও হবেন।

প্রাক্তন ল্যান্ডারের কর্মী হানিফের একাধিক প্রগতিশীল গ্রুপের সাথে সম্পৃক্ততা ছিল।

তিনি তার জেলার সম্প্রদায়ের মধ্যে বিপুল সমর্থন ও খ্যাতি অর্জনে সফল হয়েছিলেন, কারণ তিনি ওয়ার্কিং ফ্যামিলি পার্টি, দ্য জি ভোট (The Jewish Vote) , ল্যাম্বডা (LAMBDA) ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডেমোক্রেটস অফ ব্রুকলিন, ল্যাম্বডা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডেমোক্র্যাটস (Lambda Independent Democrats) , ট্রিছজ (Treeage) , সেন্ট্রাল ব্রুকলিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডেমোক্র্যাটস দ্বারা বহু ব্যক্তিত্বের দ্বারা সম্মতিপ্রাপ্ত হয়ে তিনি তার জেলার সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশাল সমর্থন এবং খ্যাতি অর্জনে সফল হয়েছেন। নিউ ইয়র্কের মুসলিম ডেমোক্র্যাটিক ক্লাব, প্রগতির জন্য উইমেন অফ কালার (Women for Color for Progress) , ফেয়ার হাউজিং অ্যাকশনের জন্য গির্জা, স্টেট সিনেটর জেসিকা রামোস (ডি, ডাব্লুএফএফ – ১৩), নিউ আমেরিকান চিলড্রেন অ্যাকশন ফান্ড, ডাউনটাউন উইমেন অ্যাকশন, অ্যানিমাল রাইটস এর ভোটার, সমাবেশ মহিলা অন্যান্যদের মধ্যে ক্যাটালিনা ক্রুজ এর মধ্যে অন্যতম।

তার লড়াইয়ের অগ্রাধিকারগুলি হল “ব্রুকলিনের জন্য গ্রিন নিউ ডিল“, জেন্ডার ইক্যুইটি সমর্থন, পুলিশিং থেকে বিভাজন, অংশগ্রহণকারী নগর সরকার, অন্যদের মধ্যে।

নির্বাচিত হলে শাহানা এনওয়াইসি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম মুসলিম মহিলা এবং অন্য সকল দক্ষিণ এশীয়দের মধ্যে প্রথম কাউন্সিলরপশন হবেন।

এনওয়াইসি কাউন্সিলের অন্যান্য জেলার লড়াইয়ে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত প্রার্থীদের মধ্যে কয়েকজন হলেন– মির্জা এ রশিদ, মোহাম্মদ এন মজুমদার, মোহাম্মদ শাবুল উদ্দিন, সাইফুর খান হারুন, মৌমিতা আহমেদ, বদরুন খান, সুলতান মারুফ, হেলাল শেখ, মিসবা আবদিন, ও মামনুনুল এম হক।

নাদিয়া নওশের

ইন্টার্ন, কন্টেন্ট রাইটিং ডিপার্টমেন্ট

YSSE