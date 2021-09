নিউইয়র্কে বন্যা; জরুরি অবস্থা জারি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

হ্যারিকেন আইডার প্রভাবে রেকর্ডভাঙ্গা বৃষ্টিপাতে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে হঠাৎ বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। দুর্যোগ মোকাবিলায় জরুরি অবস্থা জারি করেছে শহর কর্তৃপক্ষ।

এ ব্যাপারে নিউইয়র্কের মেয়র বিল ডি ব্লাসিও বলেছেন, স্মরণকালের সবচেয়ে ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন তারা।

সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে প্রকাশিত ভিডিও থেকে দেখা যাচ্ছে নিউইয়র্কের সাবওয়েগুলো তলিয়ে গেছে। বন্যার পানি ঢুকে পড়েছে বাড়িঘরে। এছাড়াও, শহরের রাস্তাঘাট পানির নিচে ডুবে গেছে।

I’m declaring a state of emergency in New York City tonight.

We’re enduring an historic weather event tonight with record breaking rain across the city, brutal flooding and dangerous conditions on our roads.

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) September 2, 2021