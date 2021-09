নারী সমাবেশে তালেবানের হামলা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

আফগানিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতা তালেবান দখল করে নেওয়ার পর থেকেই রাজধানী কাবুল এবং হেরাত প্রদেশে সমাবেত হতে শুরু করেছেন নারী অধিকার আন্দোলনের কর্মীরা।

শনিবার (৪ সেপ্টেম্বর) কাবুলে নারীদের কাজে যাওয়ার অধিকার এবং সরকারে নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার দাবিতে আয়োজিত এক সমাবেশ পণ্ড করতে দফায় দফায় হামলা চালিয়েছে ক্ষমতাসীন তালেবান জঙ্গিগোষ্ঠী।

সমাবেশে অংশ নেওয়া কয়েকজন বিবিসিকে জানাচ্ছেন, কাবুলের ব্রিজ এলাকা থেকে প্রেসিডেন্ট প্যালেস অভিমুখে নারীদের পদযাত্রা কর্মসূচির ওপর টিয়ার গ্যাস এবং পিপার স্প্রে ছোড়া হয়েছে।

Video: A number of women rights activists and reporters protested for a second day in Kabul on Saturday, and said the protest turned violent as Taliban forces did not allow the protesters to march toward the Presidential Palace. #TOLOnews pic.twitter.com/X2HJpeALvA

— TOLOnews (@TOLOnews) September 4, 2021