নারীদের মন্ত্রিত্বের বদলে মাতৃত্ব বেছে নিতে বলছে তালেবান

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

তালেবানের মুখপাত্র সৈয়দ জেকরুল্লাহ হাশিমি বলেছেন, নারীরা মন্ত্রী হতে পারবেন না; তাদের কাজ শুধু সন্তান জন্ম দেওয়া। আফগানিস্তানের সংবাদমাধ্যম টোলো নিউজকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেন তিনি।

এরই মধ্যে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া তার ওই বক্তব্যের ভিডিও নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠেছে।

A Taliban spokesman on @TOLOnews: “A woman can’t be a minister, it is like you put something on her neck that she can’t carry. It is not necessary for a woman to be in the cabinet, they should give birth & women protesters can’t represent all women in AFG.”

