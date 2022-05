দেশে আসতে চলেছে Nothing Phone 1

#নয়াদিল্লি: খুব তাড়াতাড়ি লঞ্চ করা হতে চলেছে Nothing Phone 1। কোম্পানির তরফে এখনও নির্দিষ্ট করে কিছু জানানো হয়নি যে কবে লঞ্চ করা হবে এই Nothing Phone 1। কিন্তু, কোম্পানির তরফে জানানো হয়েছে Nothing Phone 1 ভারতে পাওয়া যাবে জনপ্রিয় ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম ফ্লিপকার্টে। কিন্তু এই ফোন সম্পর্কে এখনও বিশদে কিছু জানানো হয়নি কোম্পানির তরফে। কিন্তু Nothing Phone 1 ফোনের ফিচার সম্পর্কে কয়েকটি তথ্য লিক হয়েছে। সেখান থেকেই জানা গিয়েছে Nothing Phone 1 ফোনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ফিচার। এক নজরে দেখে নেওয়া যাক Nothing Phone 1 ফোনের ফিচার।

Nothing Phone 1 এর সম্ভাব্য ফিচার –

টিপস্টারের লিকড পোস্ট অনুযায়ী Nothing Phone 1-এ ব্যবহার করা হয়েছে মিড রেঞ্জ ডিভাইস। Nothing Phone 1 কোনও ফ্ল্যাগশিপ ফোন নয়। Nothing Phone 1-এ রয়েছে ৬.৪৩ ইঞ্চির ফুল এইচডি প্লাস ডিসপ্লে। Nothing Phone 1 ফোনে রয়েছে ৯০এইচজেড অ্যামোলেড ডিসপ্লে। এছাড়াও Nothing Phone 1 ফোনে রয়েছে এইচডিআর১০ প্লাস সাপোর্ট। লিক হওয়া রিপোর্ট অনুযায়ী কোম্পানি এই নতুন ফোন Nothing Phone 1-এ ব্যবহার করতে পারে স্ন্যাপড্রাগন ৭৭৮জি চিপসেট। এছাড়াও জানা গিয়েছে যে Nothing Phone 1-এ থাকতে পারে ৮জিবি র‍্যাম এবং ১২৮ জিবি স্টোরেজ। এটি আরও বাড়ানো যেতে পারে, আবার সেই অপশন নাও থাকতে পারে।

টিপস্টারের লিকড পোস্ট অনুযায়ী Nothing Phone 1-এ ব্যবহার করা হয়েছে ট্রিপল রিয়ার ক্যামেরা সেটআপ। Nothing Phone 1-এ রয়েছে ৫০ মেগাপিক্সেলের প্রাইমারি সেন্সর। Nothing Phone 1-এ রয়েছে ৮ মেগাপিক্সেলের আলট্রা ওয়াইড অ্যাঙ্গেল সেন্সর। এছাড়াও Nothing Phone 1-এ রয়েছে ২ মেগাপিক্সেলের সেন্সর। Nothing Phone 1-এর সামনে রয়েছে ৩২ মেগাপিক্সেলের শ্যুটার। Nothing Phone 1 এ রয়েছে ৪৫০০এমএএইচ ব্যাটারি। কিন্তু, মনে করা হচ্ছে Nothing Phone 1-এ সাপোর্ট করবে ওয়্যারলেস চার্জ। Nothing Phone 1-এ রয়েছে নাথিংওএস প্ল্যাটফর্ম। এটি অ্যান্ড্রয়েড ১২ অপারেটিং সিস্টেম দ্বারা চালিত হবে। মনে করা হচ্ছে ভারতে Nothing Phone 1-এর দাম হতে পারে ২২,০০০ টাকা থেকে ২৮,০০০ টাকার মধ্যে। কিন্তু কোম্পানির তরফে এই বিষয়ে এখনও কিছু জানানো হয়নি।

Published by:Piya Banerjee First published: May 06, 2022, 23:02 IST

Tags: Nothing Phone 1