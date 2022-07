দাম ১০ হাজারের মধ্যে! অবাক করা ফিচার ও ব্যাটারি নিয়ে আসছে Nokia C21 Plus, এখুনি জানুন

#নয়াদিল্লি: ভারতে লঞ্চ করা হতে চলেছে Nokia কোম্পানির নতুন ফোন Nokia C21 Plus। ভারতে Nokia নিয়ে আসতে চলেছে সকলের সাধ্যের মধ্যে ফোন। সুতরাং Nokia C21 Plus ফোনের দাম হবে মধ্যবিত্তের নাগালের মধ্যে। জানা গিয়েছে যে Nokia তাদের নতুন ফোন Nokia C21 Plus-এ ব্যবহার করতে চলেছে অ্যান্ড্রয়েড ১১ ভার্সন। Nokia C21 Plus-এ ব্যবহার করা হতে চলেছে ইউনিসক চিপসেট এবং লারজ ক্যাপাসিটির ব্যাটারি। ভারতে Nokia C21 Plus ফোনের লঞ্চের সঠিক তারিখ এখনও না জানা গেলেও, জানা গিয়েছে যে খুব তাড়াতাড়ি ভারতে লঞ্চ করা হতে চলেছে এই ফোন। এক নজরে দেখে নেওয়া যাক Nokia C21 Plus ফোনের সমস্ত খুঁটিনাটি।

Nokia C21 Plus ফোনের দাম –

জানা গিয়েছে যে ভারতে Nokia C21 Plus ফোনের দাম হতে পারে ১০,২৯৯ টাকা। ভারতে এই ফোনের দাম শুরু হবে ১০,২৯৯ টাকা থেকে। জানা গিয়েছে যে Nokia C21 Plus এর ৩ জিবি র‍্যাম এবং ৩২ জিবি ইন্টারনাল স্টোরেজের মডেলের দাম ১০,২৯৯ টাকা। এছাড়াও ভারতে Nokia C21 Plus-এর ৪ জিবি র‍্যাম এবং ৬৪ জিবি ইন্টারনাল স্টোরেজের মডেলের দাম ১১,২৯৯ টাকা। জানা গিয়েছে যে ভারতে Nokia কোম্পানি তাদের এই নতুন ফোন Nokia C21 Plus এর সঙ্গে বিনামূল্যে দেবে Nokia ওয়্যারড বার্ড।

Nokia C21 Plus ফোনের ফিচার –

Nokia C21 Plus ফোনে ব্যবহার করা হয়েছে ৬.৫ ইঞ্চির এইচডি প্লাস ডিসপ্লে। Nokia C21 Plus ফোনে রয়েছে ৬০ এইচজেড রিফ্রেশ রেট। Nokia C21 Plus ফোনে ব্যবহার করা হয়েছে ইউনিসক এসসি৯৮৬৩এ চিপসেট। Nokia C21 Plus ফোনে রয়েছে ৪ জিবি র‍্যাম এবং ৬৪ জিবি ইন্টারনাল স্টোরেজ। Nokia C21 Plus ফোনে ব্যবহার করা হয়েছে ১৩ মেগাপিক্সেলের প্রাইমারি সেন্সর, ২ মেগাপিক্সেলের ডেপথ সেন্সর। এছাড়াও Nokia C21 Plus ফোনে রয়েছে সেলফি তোলার জন্য ৫ মেগাপিক্সেলের শ্যুটার।

Nokia C21 Plus ফোনের গো ভার্সনে ব্যবহার করা হয়েছে অ্যান্ড্রয়েড ১১ ভার্সন। এর দাম হল ৮,০০০ টাকা। এই ফোনে রয়েছে ৩ জিবি এবং ৪ জিবি র‍্যাম। এছাড়াও এই ফোনে ব্যবহার করা হয়েছে ৫,০৫০ এমএএইচ ব্যাটারি। Nokia C21 Plus ফোনে ব্যবহার করা হয়েছে মাইক্রোইউএসবি পোর্ট।

