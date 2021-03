দক্ষিণখানে প্রকাশ্যে ব্যবসায়ীকে গুলি করে হত্যা, আটক ৭ / দিকদর্শন

আপডেট সময় : March, 24, 2021, 8:31 pm 10 View

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজধানীর দক্ষিণখানে আওয়ামী লীগ নেতা আমিনুল ইসলাম হান্নান ওরফে জাপানি হান্নানের শটগানের গুলিতে আবদুর রশিদ (৪২) নামের এক ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় প্রধান অভিযুক্ত হান্নানসহ ৭ জনকে আটক করা হয়েছে। ঘটনার পর থেকে পুরো এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, পুলিশের সামনেই তাকে হত্যা করে হান্নান। আমরা এসে দেখি সে শর্টগান রেডি করছে। এরপর গুলি করে। তার মুখের এক পাশ উড়ে যায়। হান্নান ও হান্নানের লোকজন এর আগে এখানে ১ লাখ টাকা চাঁদা চেয়েছিল। আমরা এই হান্নানের বিচার চাই। সে প্রকাশ্যে খুন করেছে।

দক্ষিণখানের এই বাড়িতেই থাকেন জাপান ফেরত আমিনুল ইসলাম হান্নান। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি ব্যবহার করে পুরো এলাকা নিয়ন্ত্রণ করার অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। বাড়িটির পাশেই রশিদ নামে এক ব্যক্তি বালু জমিয়ে রাখলেও, তা বিক্রি করে দেয়ার খবর পেয়ে বুধবার (২৪ মার্চ) সকালে হান্নানের কাছে এ বিষয়ে জানতে চান রশীদ। এ নিয়ে কথাকাটাকাটির এক পর্যায়ে হান্নান নিজের শটগান থেকে রশীদকে গুলি করে।

এদিকে, চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা নিয়ে পুরো এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। পুলিশ বলছে, পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখে ঘটনার প্রকৃত রহস্য উদঘাটন করা হবে।পুলিশ জানিয়েছে, মূল আসামি জাপানি হান্নানসহ ৭ জনকে আমরা গ্রেফতার করেছি। তার কাছে পিস্তল, শটগানসহ আরো অস্ত্র ছিল তাও উদ্ধার করেছি।

Please share this news ..

More News Of This Category