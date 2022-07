তৃণমূলের জাতীয় মুখপাত্র বাবুল সুপ্রিয়

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেওয়া ভারতের জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী বাবুল সুপ্রিয়কে দলটির জাতীয় মুখপাত্র হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

এর আগে, দলত্যাগের পর বালিগঞ্জের তৃণমূল বিধায়ক প্রয়াত সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের আসন থেকে জয়লাভ করে বিধায়ক হন বাবুল। এরপরই তাকে নতুন করে মুখপাত্রের দায়িত্ব দিল তৃণমূল।

রোববার (১০ জুলাই) বাবুল সুপ্রিয় নিজেই সংবাদমাধ্যমকে এ তথ্য নিশ্চিত করে বলেছেন, তিন নেতাকে দলের জাতীয় মুখপাত্রের তালিকায় নতুন করে সংযোজন করা হয়েছে, সেই তালিকায় তিনিও রয়েছেন।

এদিকে, জাতীয় মুখপাত্রের দায়িত্ব পেয়ে খুশি বাবুল সুপ্রিয়। মাইক্রোব্লগিং ওয়েবসাইট টুইটারে তিনি লেখেন, মমতা ব্যানার্জি ও অভিষেক ব্যানার্জির প্রতি কৃতজ্ঞতা। জাতীয় মুখপাত্রের দায়িত্ব যথার্থভাবে পালনের চেষ্টা করবেন তিনি।

My Sincere gratitude to Hon’ble Didi @MamataOfficial & @abhishekaitc for appointing/including me in the illustrious Team of National Spokespersons of @AITCofficial • Shall do my very best to live up to the responsibility entrusted upon me

— Babul Supriyo (@SuPriyoBabul) July 10, 2022