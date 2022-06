তারের মতো জড়িয়ে আছে হাজার হাজার তারার ছায়াপথ! নাসার টেলিস্কোপ ফেরত ছবি চমকে দেবে – News18 Bangla

#কলকাতা: নাসার হাবল টেলিস্কোপে ধরা পড়েছে এক আশ্চর্য ছবি। আর সেটি ছড়িয়ে পড়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। এটিকে নাসার পক্ষ থেকে নাম দেওয়া হয়েছে এনজিসি ৩৭১৮। এমন একটি ছায়াপথ, যেটিতে বলা হয়েছে হাজার হাজার তারা জড়িয়ে আছে একেবারে তারের মতো। এই বিশাল ছায়াপথের ছবি কার্যত চমকে দিয়েছে বিজ্ঞানীদের। বিজ্ঞানীরা বলেছেন, এই ছায়াপথ দেখতে কিছুটা অক্ষর এস-এর মতো। নাসা বুধবার তাদের ট্যুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে এই বিষয়ে একটি ছবি শেয়ার করেছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে তারার এই সমারোহের দু-দিকে রয়েছে বিশাল গ্যাসের সমাহার। সাদা সেই তারকা সমারোহের যে ছবি রয়েছে, তার বাইরের দিকটা দেখতে অনেকটা সাদা, আর ভিতরের দিকটা লাল। অদ্ভুত সেই ছবি।

এই ছবি বুধবারে শেয়ার হওয়ার পর থেকেই ট্যুইটারে বিপুল সংখ্যায় মানুষের নিজের পছন্দের কথা জানিয়েছেন। এখনও পর্যন্ত মোট তিন হাজার মানুষ এই ছবি লাইক করেছেন। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, এটি জলবায়ু পরিবর্তনের একটি বড় উদাহরণ। এ ভাবেই মাধ্যাকর্ষণের বদলের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যায় রহস্যে ভরা মহাকাশের চিত্র।

NGC 3718 dazzles in this new #GalaxiesGalore image ✨



Hubble’s view shows the galaxy’s sinuous, twisting dust lane in detail as it sweeps by the core of the galaxy and curves into the surrounding gas.



— Hubble (@NASAHubble) May 24, 2022