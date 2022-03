ট্র্যাক করতে চান কারও গতিবিধি? সাহায্য করবে গুগল ম্যাপ – News18 Bangla

How to Track Someone on Google Maps: ২০০৫ সালে লঞ্চ করা হয় গুগল ম্যাপ। এটি সকলের কাছেই খুব গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে ট্রাভেলারদের কাছে এটি খুবই জনপ্রিয়। কোনও ঠিকানা খুঁজে পেতে এটি খুবই সাহায্য করে (Google Maps)। কিন্তু এর মাধ্যমে নিজেদের লাইভ লোকেশনও শেয়ার করা সম্ভব অন্যের সঙ্গে। এর ফলে অন্যদের জানিয়ে রাখা সম্ভব কেউ কোথায় রয়েছে। এক নজরে দেখে নেওয়া যাক সেই উপায় (How to track someone on google maps)।

আইফোন (iPhone) এবং আইপ্যাডে (iPad) গুগল ম্যাপ (Google Map) লোকেশন শেয়ার করার উপায় –

স্টেপ ১ – অন্য কারও সঙ্গে নিজেদের লাইভ লোকেশন শেয়ার করতে চাইলে, যার সঙ্গে তা শেয়ার করা হবে তাঁর গুগল অ্যাকাউন্ট (Google Account) থাকা প্রয়োজন। তাঁর জিমেল অ্যাড্রেস (Gmail Adress) নিজেদের গুগল কন্ট্যাক্টে যুক্ত করতে হবে।

স্টেপ ২ – সেই কাজটি করার পরে নিজেদের ডিভাইসে ওপেন করতে হবে গুগল ম্যাপ (Google Maps)। এরপর নিজেদের প্রোফাইল পিকচারে ক্লিক করতে হবে। এরপর সিলেক্ট করতে হবে লোকেশন শেয়ারিং।

স্টেপ ৩ – এরপর সিলেক্ট করতে হবে অ্যাড পিওপেল (Add People) এবং বেছে নিতে হবে সময়। এরপর কার কার সঙ্গে নিজেদের লাইভ লোকেশন শেয়ার করা দরকার তা বেছে নিতে হবে।

স্টেপ ৪ – এরপর গুগল ম্যাপের (Google Maps) থেকে অনুমতি নিতে হবে তা শেয়ার করার জন্য।

স্টেপ ৫ – এরপর শেয়ার অপশনে ক্লিক করতে হবে। যাঁদের গুগল অ্যাকাউন্ট আছে তাঁরা তা দেখতে পাবেন। কিন্তু যাঁদের গুগল অ্যাকাউন্ট নেই তাঁদের সঙ্গে শেয়ার করা যাবে লোকেশন লিঙ্ক।

স্টেপ ৬ – সেই লিঙ্ক শেয়ার করা যাবে আইমেসেজ (iMessage) এবং অন্যান্য মেসেজিং অ্যাপ থেকে।

অ্যান্ড্রয়েড (Android) ফোনে গুগল ম্যাপ লোকেশন শেয়ার করার উপায় –

স্টেপ ১ – প্রথমেই যেতে হবে গুগল ম্যাপে এবং নিজের প্রোফাইল পিকচারে ক্লিক করতে হবে।

স্টেপ ২ – এরপর ক্লিক করতে হবে লোকেশন শেয়ারিং অপশনে এবং অ্যাড পিওপেল অপশনে।

স্টেপ ৩ – এরপর সেট করতে হবে শেয়ারিং টাইম। এরপর বেছে নিতে হবে কন্ট্যাক্ট।

স্টেপ ৪ – এরপর যাঁদের সঙ্গে তা শেয়ার করা দরকার, তাঁর যদি গুগল অ্যাকাউন্ট না থাকে, সেই ক্ষেত্রে তাকে লোকেশন শেয়ারিং লিঙ্ক পাঠাতে হবে। এই ক্ষেত্রে অ্যাড পিওপেল সেকশনে গিয়ে তা করতে হবে।

স্টেপ ৫ – সেই লিঙ্ক কপি করেও শেয়ার করা যাবে মেসেজিং অ্যাপ এবং মেলের মাধ্যমে।

Published by:Ananya Chakraborty First published: March 19, 2022, 20:55 IST

Tags: Google Maps, Tech tips