ট্র্যাকিং বন্ধে আইফোনের নতুন আপডেট

ডেস্ক সংবাদঃ অ্যাপলের আইফোন উপযোগী অপারেটিং সিস্টেমের নতুন আপডেট আইওএস ১৪.৫ এসেছে। নতুন এই আপডেটে ব্যবহারকারীরা চাইলে অ্যাপগুলোর ট্র্যাকিং অপশন বন্ধ করতে পারবে। সাধারণত অ্যাপগুলো ব্যবহারকারীর অবস্থান ও পরিচিতিমূলক বিভিন্ন তথ্য ট্র্যাক করা হয়। সেবার মানোন্নয়নের কথা উল্লেখ করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এসব তথ্য তৃতীয় পক্ষের (অ্যাপ নির্মাতা) কাছে চলে যায়। অনেক ব্যবহারকারী ব্যাপারটি নিয়ে অস্বস্তিতে থাকেন। নতুন আপডেটে এসব ট্র্যাকিং বন্ধ করার অপশন যুক্ত করে ব্যবহারকারীদের নিরাপত্তা আরো সুদৃঢ় করলো অ্যাপল।

আজ (সোমবার) সকাল থেকে কানাডার আইফোন ব্যবহারকারীরা আপডেট করে ‌“অ্যাপ ট্র্যাকিং ট্রান্সপারেন্সি” নামে নতুন সুবিধাটি পাচ্ছেন। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য দেশের ব্যবহারকারীরাও এই সুবিধা পাবেন। এছাড়া সর্বশেষ আপডেটে আরো কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। গত জানুয়ারিতে অ্যাপলের সঙ্গে আরেক টেক জায়েন্ট ফেইসবুকের দ্বন্দ্ব যখন চরমে, তখন এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মার্ক জাকারবার্গ বলেছিলেন, “অ্যাপল মানুষের কাছে সামনে ভালো সাজে কিন্তু তারা যে লোকজনের তথ্য ট্র্যাকের ব্যাপারে কৌতুহলী, এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে।“ এই বক্তব্যের চার মাস না যেতেই অ্যাপল নিজেদের অবস্থানের ব্যাপারটি স্পষ্ট করেছে। ডেটা সিকিউরিটি ফার্ম সফোসের প্রধান বৈজ্ঞানিক গবেষক চেস্টার উইসনিস্কি অ্যাপলের আপডেটের প্রতিক্রিয়ায় বলেন, “ব্যবহারকারীদের জন্য এটি খুব ভালো খবর।“ তবে তিনি এও বলেন, মোবাইল নির্মাতাদের কেন ব্যবহারকারীদের ৫০ ধরনের তথ্য জানতে হবে। স্মার্টফোন ব্যাটারির চার্জ কত পার্সেন্ট এটা নির্মাতাদের জানতে হবে

