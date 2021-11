ট্যুইটারের নতুন সিইও পরাগ আগরওয়ালের বেতন একনজরে – News18 Bangla

#নয়াদিল্লি: আন্তর্জাতিক সংস্থার শীর্ষ পদে আবারও এক ভারত-সন্তান। ট্যুইটারের নতুন চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার (সিইও) (Twitter new CEO) পদে নিযুক্ত হয়েছেন ভারতীয় বংশদ্ভুত পরাগ আগরওয়াল (Parag Agrawal)। গতকাল নিজের পদ থেকে ইস্তফা দেন জ্যাক ডর্সি (Jack Dorsey)। তারপরেই পরাগকেই সিইও হিসেবে নিযুক্ত করা হয় (Parag Agrawal Twitter CEO)। পরাগ আগরওয়াল এতদিন ট্যুইটারের চিফ টেকনিকাল অফিসার (সিটিও) পদে কর্মরত ছিলেন। কোম্পানির বোর্ড সর্বসম্মতিক্রমে তাকে সিইও পদে নির্বাচিত করেছে।

পরাগকের সিইও হওয়ার পরেই, ভারতীয়রা তাঁর বেতন (Parag Agrawal’s Salary), র‍্যাঙ্ক এবং জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়ে জানতে সার্চ ইঞ্জিন গুগলের সাহায্য নেন। পরাগের বার্ষিক বেতন ১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় যার মূল্য প্রায় ৭.৫ কোটি টাকা৷ এছাড়াও প্রতিবছর সংস্থার তরফে তাঁকে বোনাস দেওয়া হবে। সঙ্গে থাকছে ১২.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের স্টক কমপেনসেশন৷ ভারতীয় মুদ্রায় যার মূল্য প্রায় ৯৩.৩ কোটি টাকা৷

পরাগ আগরওয়াল এতদিন ট্যুইটারের চিফ টেকনিকাল অফিসার (সিটিও) পদে কর্মরত ছিলেন। মুম্বইযের অ্যাটমিক এনার্জি সেন্ট্রাল স্কুলে পড়াশোনা করেছেন পরাগ। আইআইটি বোম্বে থেকে পড়াশোনা করার পর, তিনি আমেরিকার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্পিউটার সায়েন্সে পিএইচডি করেছেন। পরাগ এর আগে মাইক্রোসফট রিসার্চ এবং ইয়াহু রিসার্চে গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০১১ সালে ট্যুইটারে কাজ শুরু করেন তিনি। প্রথমে তিনি ডিস্টিনগুইশড সফটওয়ার ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। পাশাপাশি তাঁকে গ্রাহক ও কোম্পানির আয়-ব্যয় ও সায়েন্স টিমের সঙ্গেও কাজ করতে হয়। এই পদে ছ’বছর কাজ করে ছিলেন। ২০১৭ সালের অক্টোবরে ট্যুইটারে চিফ টেকনিকাল অফিসারের (সিটিও) গুরুদায়িত্ব পেয়েছিলেন। সিটিও হিসাবে, পরাগ কোম্পানির প্রযুক্তিগত কৌশল, মেশিন লার্নিং, আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্সের সম্পর্কে খুঁটিনাটি জানতে হয়।

পরাগের কাজের কারণে কোম্পানি ২০১৬ এবং ২০১৭ সালে অসাধারণ দর্শক বৃদ্ধি পায়। ২০১৯ সালে, জ্যাক ডর্সি পরাগকে প্রজেক্ট ব্লুস্কাই এর প্রধান করেন। প্রজেক্ট ব্লুস্কাই ট্যুইটারে ভুল তথ্যের বিরুদ্ধে তৈরি করা হয়েছিল।

Deep gratitude for @jack and our entire team, and so much excitement for the future. Here’s the note I sent to the company. Thank you all for your trust and support https://t.co/eNatG1dqH6 pic.twitter.com/liJmTbpYs1



— Parag Agrawal (@paraga) November 29, 2021