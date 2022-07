জ্বালানি সংকট: পুতিনের দ্বারস্থ শ্রীলংকা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

স্মরণকালের ভয়াবহতম সংকট মোকাবিলার অংশ হিসেবে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের কাছে জ্বালানি সহায়তা চেয়েছেন শ্রীলংকার প্রেসিডেন্ট গোটাবায়া রাজাপাকসে।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসিকে গোটাবায়া রাজাপাকসে জানিয়েছেন, দুই পক্ষে ফলপ্রসু আলোচনা হয়েছে।

এর আগে, শ্রীলংকায় শিগগিরই পেট্রোলের মজুত শেষ হয়ে যাবে বলে জানিয়েছিল সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়। ওই ঘোষণার পর থেকেই হাজারো মানুষ কলম্বোর রাস্তায় অবস্থান নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান দিচ্ছেন।

1/2

Had a very productive telecon with the #Russia President, Vladimir Putin. While thanking him for all the support extended by his gvt to overcome the challenges of the past, I requested an offer of credit support to import fuel to #lka in defeating the current econ challenges.

— Gotabaya Rajapaksa (@GotabayaR) July 6, 2022