জুলাই মাসে ভারতে লঞ্চ হবে এই স্মার্টফোনগুলি – News18 Bangla

Upcoming Smartphones in July: আগামী জুলাই মাসে ভারতে লঞ্চ হতে চলেছে বেশ কিছু নতুন স্মার্টফোন। এক নজরে দেখে নেওয়া যাক তার তালিকা।

Nothing Phone (1) –

Nothing কোম্পানি ভারতে তাদের প্রথম স্মার্টফোন লঞ্চ করতে চলেছে। জানা গিয়েছে যে, আগামী ১২ জুলাই ভারতে লঞ্চ করা হতে চলেছে Nothing Phone (1)। কোম্পানির তরফে নতুন এই ফোনের ডিজাইন সম্পর্কে জানানো হয়েছে। জানা গিয়েছে যে এই ফোনে ব্যবহার করা হতে পারে স্ন্যাপড্রাগন চিপসেট। কোম্পানির তরফে এই ফোনের ফিচার সম্পর্কে কিছু জানানো না হলেও, এর কয়েকটি ফিচার লিক হয়েছে নেটদুনিয়ায়।

Nothing Phone (1) ফোনে ব্যবহার করা হতে পারে স্ন্যাপড্রাগন ৭৭৮জি এসওসি এবং নতুন কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগন ৭ জেন ১ প্রসেসর। Nothing Phone (1) ফোনে ব্যবহার করা হতে পারে ওয়্যারলেস চার্জ। এই ফোনে থাকতে পারে পাঞ্চ হোল ডিসপ্লে ডিজাইন। এছাড়াও এই ফোনে থাকতে পারে নোটিফিকেশন লাইট ফাংশন। এর মাধ্যমে নতুন কোনও নোটিফিকেশন এলে ফোনের রিয়ার প্যানেল গ্লো করবে। মনে করা হচ্ছে Nothing Phone (1)-এর দাম শুরু হতে পারে ৫০০ ইউরো থেকে অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রায় এর দাম হতে পারে প্রায় ৪১,৫১৯ টাকা। কিন্তু, জানা গিয়েছে যে ভারতে এর দাম হতে পারে ৪০,০০০ টাকার মধ্যে। এর ফলে Nothing Phone (1) ফোন প্রতিযোগিতায় ফেলতে পারে ভারতের বাজারে ৪০,০০০ টাকা থেকে ৫০,০০০ টাকার অন্য ফোনগুলোকে। এর মধ্যে রয়েছে OnePlus 9RT, Samsung Galaxy S21 FE ইত্যাদি।

Nothing Phone (1) ফোন পাওয়া যাবে জনপ্রিয় ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম Flipkart-এ। এখানে ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে এই ফোনের প্রি-বুকিং। জানা গিয়েছে যে আগামী ১২ জুলাই একটি অনলাইন ইভেন্টের মাধ্যমে লঞ্চ করা হবে Nothing Phone (1)। কোম্পানির অফিসিয়াল YouTube চ্যানেলে লাইভ স্ট্রিমিংয়ের মাধ্যমে লঞ্চ করা হবে ফোনটি।

OnePlus Nord 2T –

OnePlus Nord 2T ভারতে কবে লঞ্চ করা হবে সেই বিষয়ে এখনও পরিষ্কার করে কিছু জানা যায়নি। OnePlus Nord 2T ফোনের লঞ্চের নির্দিষ্ট তারিখ না জানা গেলেও মনে করা হচ্ছে জুলাই মাসেই ভারতে লঞ্চ করা হতে চলেছে এই ফোন। জানা গিয়েছে যে আগামী ১ জুলাই ভারতে লঞ্চ করা হতে পারে OnePlus Nord 2T ফোন। Flipkart-এ OnePlus Nord 2T ফোনের একটি টিজার লঞ্চ করা হয়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে যে ভারতে লঞ্চ করা এই ফোনের মডেল ইউরোপিয়ান মডেলের মতোই হতে পারে।

OnePlus Nord 2T ফোনে রয়েছে ৬.৫৩ ইঞ্চির স্ক্রিন যা ফুল এইচডি প্লাস রেজোলিউশন যুক্ত। OnePlus Nord 2T ফোনে রয়েছে অ্যামোলেড প্যানেল যা ৯০ এইচজেড রিফ্রেশ রেট যুক্ত। OnePlus Nord 2T ফোনের স্ক্রিনের সুরক্ষার জন্য রয়েছে করনিং গরিলা গ্লাস ৫। OnePlus Nord 2T ফোনে রয়েছে স্টিরিও স্পিকার। এছাড়াও OnePlus Nord 2T ফোনে রয়েছে ৪৫০০ এমএএইচ ব্যাটারি। OnePlus Nord 2T ফোনে রয়েছে ৮০ ডবলু ফাস্ট চার্জ। এটি এখন শুধুমাত্র OnePlus 10R ফোনে রয়েছে।

OnePlus Nord 2T ফোনে রয়েছে মিডিয়াটেক ডাইমেনসিটি ১৩০০ এসওসি। OnePlus Nord 2T ফোনে রয়েছে ট্রিপল রিয়ার ক্যামেরা সেটআপ। OnePlus Nord 2T ফোনে রয়েছে ৫০ মেগাপিক্সেলের প্রাইমার সোনি আইএমএক্স৭৬৬ সেন্সর, ৮ মেগাপিক্সেলের সোনি আইএমএক্স৩৫৫ ক্যমেরা এবং ২ মেগাপিক্সেলের মনোক্রোম ক্যামেরা। OnePlus Nord 2T ফোনের সামনে ব্যবহার করা হয়েছে ৩২ মেগাপিক্সেলের সোনি আইএমএক্স৬১৫ ক্যামেরা। ভারতে OnePlus Nord 2T ফোনের দাম হতে পারে ২৮,৯৯৯ টাকা, যা ৮ জিবি র‍্যাম এবং ১২৮ জিবি স্টোরেজের মডেল।

Xiaomi 12 Ultra –

Xiaomi 12 Ultra এর সিইও লেই জুন সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন যে খুব তাড়াতাড়ি লঞ্চ করা হতে চলেছে Xiaomi 12 Ultra ফোন। জানা গিয়েছে যে আগামী জুলাই মাসের ৫ তারিখে লঞ্চ করা হতে পারে Xiaomi 12 Ultra ফোন। Xiaomi 12 Ultra ফোনে থাকতে পারে কোয়ালকম টপ এন্ড স্ন্যাপড্রাগন ৮ প্লাস জেন ১ এসওসি। Xiaomi 12 Ultra ফোনের অন্যান্য ফিচার সম্পর্কে এখনও কোম্পানির তরফে কিছু জানানো হয়নি।

টিপস্টার যোগেশ ব্রার জানিয়েছেন যে, Xiaomi 12 Ultra ফোনে রয়েছে ৬.৭ ইঞ্চির ডিসপ্লে যা কিউএইচডি প্লাস রেজোলিউশন যুক্ত। Xiaomi 12 Ultra ফোনে রয়েছে এলটিপিও টেক সাপোর্ট এবং ১৭০০ নিটস ব্রাইটনেস। Xiaomi 12 Ultra ফোনে থাকতে পারে ৫০ ডবলু ওয়ারলেস চার্জ সাপোর্ট। Xiaomi 12 Ultra ফোনে থাকতে পারে ৫০০০ এমএএইচ ব্যাটারি। Xiaomi সম্প্রতি ঘোষণা করেছে যে তারা লাইকার (Leica) সঙ্গে চুক্তি করেছে উন্নত ক্যামেরার জন্য। এর ফলে Xiaomi 12 Ultra ফোনে ব্যবহার করা হতে পারে আধুনিক এবং উন্নতমানের ক্যামেরা। Xiaomi 12 Ultra ফোনে থাকতে পারে ৪৮ মেগাপিক্সেলের আলট্রাওয়াইড সেন্সর, ৪৮ মেগাপিক্সেলের ৫এক্স পেরিস্কোপ ক্যামেরা।

Xiaomi 12 Ultra ফোনের দাম ভারতের বাজারে হতে পারে ৭০,০০০ টাকা।

