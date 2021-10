জানুন কী কী সুবিধা মিলবে – News18 Bangla

#নয়াদিল্লি: দীপাবলির আগেই খুশির খবর! ভারতে খুব শীঘ্রই প্রকাশ করা হবে জিও-র ৪জি স্মার্টফোন। এমনটাই জানানো হয়েছে সংস্থার পক্ষ থেকে।

রিলায়েন্সের তরফে দীপাবলির আগেই রিলিজ করা হল, একটি অ্যাড ফিল্ম “মেকিং অফ জিও ফোন নেক্সট” (Making Of JioPhone Next)। ভারতেই তৈরি এই ফোন সৃষ্টি করতে চলেছে এক নতুন ধামাকা। জিও (Jio) ইন্টারনেট ডেটা-র দুনিয়ায় যে ধামাকার সৃষ্টি করেছিল, এ বার তারা সেই ধামাকা আবার সৃষ্টি করতে চলেছে নতুন ফোন বাজারে এনে। জিও-র তরফে প্রকাশ করা সেই অ্যাডে দেখানো হয়েছে যে, তাদের এই নতুন ফোন হল ‘মেড ইন ইন্ডিয়া, ‘মেড ফর ইন্ডিয়া’ এবং মেড বাই ইন্ডিয়ান্স’ (Made in India, Made for India and Made by Indians)। খুবই কম দামে আকর্ষণীয় এই জিও ফোন নেক্সট (JioPhone Next) নিয়ে আসা হচ্ছে সকল ভারতীয়কে ডিজিটাল টেকনোলজির সমান সুবিধা দেওয়ার জন্য। আসুন এক নজরে দেখে নিই, জিওর এই ফোনে কী ধরনের ফিচার রয়েছে।

জিও-র তরফে আগেই ঘোষণা করা হয়েছিল যে, তারা নিয়ে আসতে চলেছে কম দামের আকর্ষণীয় ৪জি স্মার্টফোন। এ বার দিওয়ালির আগেই তারা একটি অ্যাড লঞ্চ করে জানিয়ে দিল যে খুব তাড়াতাড়ি ভারতের বাজারে লঞ্চ হতে চলেছে তাদের নতুন ফোন। রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রির চেয়ারম্যান মুকেশ আম্বানি সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত ৪৪-তম বার্ষিক জেনারেল মিটিং-এ এই ঘোষণা করেছিলেন। জানিয়েছিলেন, তাঁরা খুব শীঘ্রই লঞ্চ করতে চলেছে ৪জি জিও স্মার্টফোন। ভারতেই তৈরি এই ফোনটিতে রয়েছে ১৩ মেগাপিক্সেল ক্যামেরা এবং এতে থাকবে অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেম।

জিও-র তরফে লঞ্চ করা ভিডিওয় জানানো হয়েছে যে, এই নতুন ফোনটি প্রগতি (Pragati) অপারেটিং সিস্টেম দ্বারা চালিত হবে, যা অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেম যুক্ত। জিও এবং গুগল– এই দুইয়ের মিলিত প্রচেষ্টায় তৈরি করা হয়েছে নতুন এই প্রগতি অপারেটিং সিস্টেম। প্রগতি কথার অর্থ হল– প্রোগ্রেস বা উন্নতি। জিও-র তরফে জানানো হয়েছে যে, তাদের নতুন ফোনটিতে রয়েছে– কোয়ালকম মোবাইল প্রসেসর। এ ছাড়াও এতে রয়েছে স্মার্ট এবং পাওয়ারফুল ক্যামেরা। যেখানে রয়েছে ফোটোগ্রাফি মোড, পোট্রেট মোড এবং নাইট মোড-এর মতো উন্নত সব ফিচার। জিও-র এই ফোনটিতে রয়েছে, ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং রিড অ্যালাউড ফিচার। এ ছাড়াও অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের ফিচার এই ফোনটিতে রয়েছে।

সকল ভারতবাসীর কথা চিন্তা করে নিয়ে আসা হচ্ছে জিও-র এই নতুন ফোন। এর জন্য এই ফোনটির দামও সাধারণের আয়ত্তের মধ্যে রাখা হবে বলে জানিয়েছে সংস্থা। জিও-র লক্ষ্য হল, মেড ইন ইন্ডিয়া এই ফোনটির মাধ্যমে সকল ভারতীয়র কাছে ডিজিটাল পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া। ডিজিটাল ভারতকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যই এই নতুন ৪জি ফোন লঞ্চ করতে চলেছে জিও।