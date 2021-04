”জাওয়াদ ও তার লিগ্যানিক বাংলাদেশ”

আমরা বসবাস করছি তৃতীয় বিশ্বের একটি স্বল্পোন্নত দেশে এবং জাতি হিসেবেও আমরা উন্নয়নশীল। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সাধারণত চাকরির চাহিদার তুলনায় কর্মসংস্থান কম থাকে।আমাদের দেশও তার ব্যতিক্রম নয়।প্রতিবছর অসংখ্য তরুণ -তরুণী নিজেদের উচ্চশিক্ষা শেষ করতে পারলেও কর্মসংস্থান খুঁজতে গিয়ে হয়ে পরে দিশেহারা। সেখানে ছাত্রাবস্থায় নিজের এবং নিজের পরিবারের দায়িত্ব গ্রহণ করা যেন আকাশকুসুম কল্পনা। কিন্তু ঠিক সেইসময় একজন ভিন্ন চিন্তাধারার মেধাবী মুখ অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম ও মেধার সমন্বয়ে পরিচালনা করছেন নিজস্ব স্টার্টআপ। মানুষের দৈনন্দিন চাহিদা পূরণ করার পাশাপাশি নিজের ব্যবসা কে নিয়ে যাচ্ছেন সফলতার দিকে। হাল ধরেছেন নিজের পরিবারেরও। বলছিলাম “লিগ্যানিক বাংলাদেশ” এর ফাউন্ডার, বাংলাদেশ আর্মি ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি এর ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের ৩য় বর্ষের ছাত্র জাওয়াদুল ইসলাম এর কথা। বর্তমানে তার প্রতিষ্ঠান “লিগ্যানিক বাংলাদেশ” সমগ্র বাংলাদেশে পণ্য সরবরাহ এবং হোম ডেলিভারি দিয়ে যাচ্ছে নিরলস ভাবে।

জাওয়াদুলের মধ্যে উদ্যোক্তা হওয়ার প্যাশন তৈরি হয়েছিলো অনেক ছোটবেলা থেকেই। বাবাকে দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে ব্যবসা দুনিয়ায় তার হাতেখড়ি ২০০৯ সালে।শুরুটা তেমন একটা ফলপ্রসূ ছিলোনা। পেরুতে হয়েছে বহু চড়াই-উতরাই।ব্যর্থ হতে হয়েছে বহুবার।কখনো রেস্তোরাঁ ব্যবসায়, কখনো কসমেটিকস, কখনো বা সেবাধর্মী ব্যবসায়ে। কিন্তু তিনি কখনো দমে জাননি।তিনি মনে করেন তার এসব ব্যর্থতা থেকে তৈরি হয়েছে নানান অভিজ্ঞতা,সুযোগ হয়েছে অসংখ্য মানুষের সাথে মেশার এবং বিকশিত হয়েছে তার চিন্তাশক্তি।জাওয়াদুল বরাবরই নিজেকে আপগ্রেড করার জন্য নতুন নতুন জ্ঞান ও দক্ষতা শেখার চেষ্টা করেছেন। তিনি বিশ্বাস করেন প্রতিযোগীতায় টিকে থাকতে এবং ব্যবসাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এটাই সেরা উপায়। কারণ উদ্যোক্তা নিজে যত উন্নত হবেন, তাঁর ব্যবসাও তত উন্নত হবে।

কঠোর পরিশ্রম,অধ্যবসায় এবং আত্মবিশ্বাস হলো তার সফলতার মূলমন্ত্র।জাওয়াদের এই উদ্যোগের ফলে যে শুধু সে লাভবান হয়েছে বা নিজের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে তা নয়। তার এই উদ্যোগের ফলে বহু বেকার পেয়েছে কর্মসংস্থানের সুযোগ।বর্তমানে তার সাথে কাজ করছেন আরো ৯ জন।জাওয়াদ স্বপ্ন দেখে মহাকাশ চুম্বী,যেন অন্তত পক্ষে আকাশ পর্যন্ত হলেও পৌঁছুতে পারে। বর্তমানে তার প্রতিষ্ঠানটি একটি মাঝারি আকারের ব্যবসায়ে রূপ নিয়েছে যেটিকে তিনি ভবিষ্যতে আরো উচ্চতায় দেখতে চান।

সফলতাকে বিভিন্ন ভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়। তবে ব্যক্তি ও ক্ষেত্র ভেদে সফলতার গল্পটি থাকে ভিন্ন। এই ভিন্ন মাত্রার সফলতার স্বাদ আস্বাদন করতেই নিরলস পরিশ্রম করে এগিয়ে যাচ্ছেন জাওয়াদের মতো হাজারো তরুণ উদ্যোক্তা।

শাহানা তামান্না সাথী

ইন্টার্ন, কন্টেন্ট রাইটিং ডিপার্টমেন্ট