জলের ছাঁটে খারাপ না হয়ে যায়! দেখে নিন বর্ষাকালে ল্যাপটপ, স্মার্টফোন এবং অন্যান্য গ্যাজেট সুরক্ষিত রাখার দারুন উপায় – News18 Bangla

How To Keep Your Gadgets Safe in Monsoon: ভারতে ইতিমধ্যেই প্রবেশ করেছে বর্ষা। কিন্তু বর্ষার জলে ক্ষতি হতে পারে ইলেকট্রনিক ডিভাইসের এবং বিভিন্ন ধরনের গ্যাজেটের। বর্তমানে প্রায় প্রত্যেকের কাছেই ল্যাপটপ এবং স্মার্টফোন রয়েছে। কিন্তু বৃষ্টির জলে সহজেই ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এই ধরনের ডিভাইস। এক নজরে দেখে নেওয়া যাক বৃষ্টির জলের থেকে নিজেদের ইলেকট্রনিক ডিভাইস সুরক্ষিত রাখার উপায়।

জিপ লক পাউচ –

বর্তমানে আমাদের সকলের কাছে স্মার্টফোন হল একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ডিভাইস। কারণ অফিসের কাজ থেকে শুরু করে প্রায় সকল কাজই করা হয় স্মার্টফোনের মাধ্যমে। কিন্তু এই স্মার্টফোন খুব সহজেই ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বৃষ্টির জলের দ্বারা। স্মার্টফোন ওয়াটারপ্রুফ এবং স্প্ল্যাশ প্রুফ রিডিং হলেও সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ ওয়ার‍্যান্টি থাকলেও কোন মোবাইল কোম্পানি জল দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত স্মার্টফোন বিনামূল্যে ঠিক করে দেয় না। এর জন্য বর্ষাকালের নিজেদের ফোন ওয়াটারপ্রুফ কভারের মধ্যে রাখা উচিত। এক্ষেত্রে সবথেকে ভালো হলো উপায় হল জিপ লক পাউচ ব্যবহার করা।

ওয়াটারপ্রুফ কভার –

বর্তমানে বাজারে বিভিন্ন ধরনের ওয়াটারপ্রুফ কভার রয়েছে। তাই বর্ষাকালে সবথেকে বুদ্ধিমানের কাজ হল নিজেদের গ্যাজেট সেই ওয়াটারপ্রুফ কভারের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখা। এই ধরনের কভার একটু দামি হলেও তা ট্যাবলেট এবং অন্য ইলেকট্রনিক ডিভাইস সুরক্ষিত রাখতে সাহায্য করবে।

সিলিকা জেল প্যাকেট –

বর্ষাকালে নিজেদের ল্যাপটপ ক্যারি করার সময় সব সময় ওয়াটারপ্রুফ ব্যাগ ব্যবহার করা প্রয়োজন। কিন্তু এক্ষেত্রে একটি বিষয় মনে রাখা দরকার যে ওয়াটারপ্রুফ ব্যাগে সিলিকা জেল প্যাকেট ভরার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ এই ধরনের সিলিকা জেল ব্যাগের মধ্যে জমা ময়েশ্চার টেনে নেবে। এর ফলে ল্যাপটপ ময়েশ্চার-ফ্রি থাকবে। সিলিকা জেলের প্যাকেটের রঙ পরিবর্তন হয়ে গেলে সেটি বদলে ফেলা দরকার।

ওয়াটারপ্রুফ টিডব্লুসি ইয়ারফোন –

বিভিন্ন ধরনের ব্লুটুথ ইয়ারফোন ওয়াটার রেসিস্টেন্ট হলেও সেটি যত্ন করে ব্যবহার করা দরকার। এক্ষেত্রে সবথেকে ভালো হলো ওয়াটারপ্রুফ টিডব্লুসি ইয়ারফোন ব্যবহার করা।

ভেজা ডিভাইস চার্জ দেওয়া উচিত নয় –

সব সময় মনে রাখা দরকার যে, কোনও সময় কোনও ভেজা ডিভাইস চার্জ দেওয়া উচিত নয়। কারণ এর ফলে ইলেকট্রনিক ডিভাইস এবং গ্যাজেট ড্যামেজ হতে পারে। এক্ষেত্রে নিজেদের হাতও যেন ভেজা না থাকে চার্জ দেওয়ার সময়।

দেওয়াল এবং সিলিং লিকেজ –

বর্ষাকালে অনেক সময় দেখা যায় যে ঘরের দেওয়াল এবং সিলিং দিয়ে জল চুঁইয়ে পড়ছে। এই ক্ষেত্রে নিজেদের ইলেকট্রনিক ডিভাইস এবং গ্যাজেট সেই দেওয়ালে কখনও চার্জ দেওয়া উচিত নয়।

Published by:Ananya Chakraborty First published: July 23, 2022, 11:35 IST

Tags: Monsoon Season, Smartphone