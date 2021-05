ছোট্ট ফাতিহা ও তার অসাধারণ অর্জন

“সফলতা” ছোট একটি শব্দ। অথচ এর মানে আমরা খুঁজে বেড়াই শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত। আমাদের কারো কাছে সফলতা মানে গ্র্যাজুয়েশন শেষে ভালো মানের একটা চাকরি কিংবা যে কোনো ধরনের স্টার্ট আপ। আবার কারো কাছে সফলতা মানে ভালো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাওয়া কিংবা জীবনে কিছু একটা করা। আমাদের প্রত্যেকের কাছে সফলতার সংজ্ঞা বা সফলতার মাপকাঠি শুরু হয় নির্দিষ্ট একটা বয়স পেরুনোর পরে। মাত্র ৭ বছর বয়সে সফলতা অর্জন করা তো দূরের কথা তখন হয়ত আমরা সফলতা সংজ্ঞাটাই জানতাম না। অথচ মাত্র ৭ বছর বয়সে ফাতিহার অর্জন অনেক কিছু।

অনেকে হয়ত চেনেন ফাহিতাকে আবার অনেকেই হয়ত ভাবছেন কে এই ফাতিহা। যারা জানেন না তাদের কথা ভেবেই চলুন ফাতিহা সম্পর্কে ছোট্ট করে জেনে আসি।বাংলাদেশি বংশোদ্ভুত ৭ বছর বয়সী থার্ড গ্রেডের ছাত্রী ফাতিহা আয়াত। বর্তমানে সে কোডিং শিখছে ও পবিত্র কোরআন হেফজ করছে।

ফাতিহা এরই মধ্যে গণিত প্রতিযোগিতায় পেয়েছে অনারেবল মেনশন। জাতিসংঘের বিভিন্ন সম্মেলনে নিয়মিত যোগ দিয়ে কথা বলে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের অধিকার নিয়ে। তৈরি করেছে সমবয়সীদের জন্য শিক্ষা বিষয়ক নানা ভিডিও কন্টেন্ট। মাত্র ৭ বছর বয়সে বরফের রাজ্য আলাস্কা প্রদেশে বেড়াতে গিয়ে সমুদ্র পৃষ্ঠে বরফ গলা দেখে নিজের দেশের বৈশ্বিক উষ্ণায়ন নিয়ে ভাবনায় পড়ে যায়।চিন্তিত হয়ে পড়ে বনাঞ্চল নিয়ে। প্রতিবাদ করে রোহিঙ্গাদের বনাঞ্চল ধ্বংস করার বিরুদ্ধে ও জানিয়ে এসেছে তদের কাজের ফলে পরিবেশে সৃষ্ট ক্ষতিকর প্রভাব। জাতিসংঘকে জানিয়ে দেয় রোহিঙ্গাদেরকে তাদের নিজ নিজ দেশে পাঠিয়ে দিতে।

খুব অবাক হচ্ছেন এইটুকু বাচ্চার এত অর্জন দেখে কিংবা জাতিসংঘে তার পদচারণা দেখে? হওয়ারই কথা ! কিন্তু ফাতিহার অর্জন এখানেই থেমে নেই। মাত্র ৭ বছর বয়সে সে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় পর্যায়ের গণিত প্রতিযোগিতায় শুধু যে জয়লাভ করেছে তা নয় , বরং সেখানে সে বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব ও করেছে। শুধু প্রতিনিধিত্বই নয় তার এই অর্জনকে উৎসর্গ করেছে বাংলাদেশের প্রতিটি গণিত প্রেমী মানুষকে। শুধু এই প্রতিযোগিতা নয়, এর পাশাপাশি সে জেইআই ম্যাথ অলিম্পিয়াড ২০১৯, গ্লোবাল ম্যাথ উইক ২০১৭ এ অংশগ্রহণ করে।

ফাতিহার স্বপ্ন ছিল সে নাসার বিজ্ঞানী হবে কিন্তু যখন সে মানুষের অসহায়ত্ব ও কষ্ট গুলোকে উপলব্ধি করতে পারলো তখন তার স্বপ্নের পরিবর্তন হয়ে গেলো। এখন ফাতিহা স্বপ্ন দেখে সে বড় হয়ে একজন জেনেটিক সায়েন্টিস্ট হবে, এমন একটি ফর্মুলা বের করবে যেটা দিয়ে সে পুষ্টিকর পানির ব্যবস্থা করে পৌঁছে দিবে অসহায় শিশুদের হাতে। সে চায় পৃথিবীতে কোনো শিশু যেন অসহায় হয়ে একটি দিনও ক্ষুধাকাতরতা নিয়ে না কাটায়। বর্তমানে ফাতিহা “CHIL&D” নামে একটি প্রতিষ্ঠানের Founder যেখানে সে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য Climate, Health, Information, Learning & Development নিয়ে কাজ করে।

কি ভাবছেন এখানেই শেষ ? না, এখানেই শেষ নয়। এসব অর্জনের পাশাপাশি তার একটি ইউটিউব পেইজ ও ফেসবুক পেইজ রয়েছে যেখানে সে Math, Science, Coding, Story Telling, Travel Blog, News Update, QuranTafsir’র ভিডিও প্রেজেন্ট করে। তার এইটুকু বয়সে সে জাতিসংঘে বিভিন্ন সম্মেলনে, হার্ভার্ড ও কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে ক্লাইমেট চেন্জ ও চাইল্ড রাইটসের মত গ্লোবাল ইস্যু নিয়ে বক্তব্য রেখেছে। ভয়েস অব আমেরিকা, রাশান টিভি তার ইন্টারভিউ কভার করেছে। নিউইয়র্ক সিটি মেয়র & চন্দ্রবিজয়ী এডউইন অলড্রিন তাকে চিঠি লিখেছে।

শুধু তা নয় আয়মান সাদিক, চমক হাসান, মুনজেরিন শহীদ , RJ কিবরিয়া সহ আরো অনেকের সাথে ফেসবুকে লাইভে জমিয়েছে গল্পের আসর । কথা বলেছে জীবন মুখী নানা গল্প নিয়ে। এমনকি এই ছোট্ট বয়সে তার লেখা তিনিটি বই প্রকাশিত হয়েছে অ্যামাজন ও অনন্যা থেকে। ন্যাশনাল অ্যাডভেনা আর্ট কম্পিটিশনে ও সে Amazing Artist Award জিতেছে আর তার আঁকা ছবি Colors of Humanity Art Gallery তে প্রদর্শিত হচ্ছে।

বিভিন্ন অনলাইন পত্রিকায় “ম্যাজিক গার্ল” খেতাব প্রাপ্ত ফাতিহার সময়ানুবর্তিতা নিয়ে জ্ঞানের পরিধি যেন আরো বিশাল। সে মনে করে দুটি মানুষকে যদি ২৪ ঘন্টা সময় দিয়ে একটি কাজ দেয়া হয় , তার মধ্যে একজন যদি অল্প সময়ে বেশি কাজ ভেবে বসে থাকে সে জীবনে কিছুই করতে পারবে না বরং তার ভাবনা যে এই সময়টাকে কাজে লাগিয়ে তাদের কাজটাকে এগিয়ে রাখবে সে ই দিনশেষে জয়ী হবে। এভাবে যদি আমরা ফাতিহার মতো চিন্তা করতে পারি তবেই আমাদের জীবনে আসবে সফলতা আর আমরা পারবো বিশ্বদরবারে নিজের দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে, দেশের উন্নয়ন করতে । আর ফাতিহার মত মানসিকতা লালন করতে পারলেই দেশের অসহায় ও হতদরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের জন্য কিছু করতে পারবো।

Author

Mahmuda Sultana Mim

Intern, Content Writing Department

YSSE