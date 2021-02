চুয়াডাঙ্গায় তিনদিন ব্যাপী উদ্যোক্তা মেলা শুরু

নিফাত সুলতানা মৃধা :: চুয়াডাঙ্গায় শুরু হয়েছে তিনদিন ব্যাপী ‘চুয়াডাঙ্গা উদ্যোক্তা মেলা ২০২১’। তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠেয় এ আয়োজনে মিডিয়া পার্টনার হিসেবে আছেন আকাশ খবর, রেডিও কণ্ঠ,দেশের অনলাইন নিউজ পোর্টাল ইউনাইটেড নিউজ টুয়েন্টিফোর ডট কম, ফটোগ্রাফি পার্টনার আলোছায়া স্টুডিও, জাকির মটরস।

এছাড়াও এনগেজমেন্ট পার্টনার হিসেবে আছেন নেটওয়ার্ক চুয়াডাঙ্গা, আমাদের চুয়াডাঙ্গা, তারুণ্যের চুয়াডাঙ্গা, Dream zone, CD’s Queens.

উদ্যোক্তাদের পণ্য পদর্শনী নিয়ে আগামী ২১,২২,২৩ ফেব্রুয়ারি চুয়াডাঙ্গা সাহিদ প্যালেসে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই মেলা। যার প্রথম দিন আজ রবিবার। মেলা চলবে সকাল ১০ টা থেকে রাত ১০ টা পর্যন্ত।

চুয়াডাঙ্গার উদ্যোক্তাদের পরিচিতির জন্য আয়োজিত এই মেলা সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন চুয়াডাঙ্গার মেয়ে মেরিনা জামান মমি। স্টল পার্টনার হিসেবে অন্যান্যদের সাথে আরও আছেন ক্লদিং র‍্যাক উদ্যোক্তা ক্যামেলিয়া আফরোজ।

মেলায় এলাকার উদ্যোক্তাদের প্রস্তুতকৃত পণ্যের দোকান বসবে। মেলায় অংশ নিবেন Clothing Rack, খাঁটি-KHATI, HOST ORNER, The cake Gallery, Zhilik glamour world, ঝোলা ও ঝিউড়ী, The huger place, Nobho fashion, Tasty pieces, Black Brids, The cake house, Noor -E -Hoor, Rodo Handicrafts, সাতরঙ।

আরও অংশ নেবেন Colours beauty parlour, Mehedi by Avene, বেস্ট কালেকশন, Taste of the Town, এপলিক বুটিক হাউজ, সেতু হার্ডওয়ার, সুমি বুটিকস্, ইমা বুটিকস্, Danga, Mears Golden Enterprise, Excellent World, বুটিক কর্নার, মা হস্ত শিল্প, Nisa puthi jewellery, বিশ্বাস ক্যারামবোর্ড, women’s by liza, NR fashion BD, tuba care,

স্পন্সর হিসেবে আছেন কে জেড , সিস্টার্স কিচেন, কুটম্ব ডেজার্ট।

মেলায় থাকছে দেশি-বিদেশি থ্রীপিচ, শাড়ী, জেন্টস আইটেম, বাচ্চাদের ড্রেস, জুয়েলারি, ব্যাগ, জুতা, হিজাব, কসমেটিক্স আইটেম, পার্লার অফার,অর্গানিক প্রডাক্টস, মেহেদী, হোম ডেকোর, শীতকালীন পিঠা, কেক, হোম মেইড খাবার, ঘি, মধু, হাতে তৈরি গহনা,নারিকেলের মালার তৈরী শিল্প ইত্যাদি।