চুমু এড়িয়ে, মাস্ক পরে সঙ্গম করুন, করোনা সংক্রমণ রুখতে পরামর্শ কানাডার শীর্ষ স্বাস্থ্য কর্তার!

নিজস্ব প্রতিবেদন: করোনার গ্রাসে বিশ্বের শতাধিক দেশ। সারা বিশ্বে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ইতিমধ্যেই ২ কোটি ৬১ লক্ষ ছাড়িয়েছে। এই ভাইরাসে এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৮ লক্ষ ৬৭ হাজার ৩৭৪ জনের। ভারতেও করোনা পরিস্থিতি ক্রমশ উদ্বেগজনক হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে কতটা নিরাপদ যৌন সঙ্গম? এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞের মত, সমস্ত সুরক্ষার নিয়ম মেনে যথাযথ সাবধানতা অবলম্বন করে চললে যৌন সঙ্গমের ক্ষেত্রে ভয়ের কিছু নেই।

যৌন সঙ্গমের সময় করোনা সংক্রমণ এড়াতে কী কী নিয়ম মানতে বলছেন বিশেষজ্ঞরা? সঙ্গম সময়েও মাস্ক পরে থাকতে হবে, এড়িয়ে চলতে হবে চুম্বন! সম্প্রতি এমনই পরামর্শ দিয়েছেন কানাডার শীর্ষ স্বাস্থ্য কর্তা ডঃ থেরেসা ট্যাম (Theresa Tam)।

ডঃ ট্যাম জানান, সঙ্গীর সঙ্গে যৌন সঙ্গম সময়ে দু’জনের মধ্যে নাক ও মুখের ব্যবধান থাকা প্রয়োজন। কারণ, নাক ও মুখের থেকে শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমেও করোনা সংক্রমণের ঝুঁকি থাকে। তাই যৌন সঙ্গম সময়ে ভাইরাসের সংক্রমণ রুখতে মাস্ক পরে থাকা উচিৎ। তিনি বলেন, এই পরিস্থিতিতে নতুন কোনও সঙ্গীর সঙ্গে অথবা অপরিচিত সঙ্গীর সঙ্গে যৌন সঙ্গম অত্যন্ত বিপজ্জনক!

যৌন সঙ্গমের আগে নিজের অথবা সঙ্গীর মধ্যে জ্বর, গলা ব্যথা, সর্দি-কাশির মতো কোনও সমস্যা রয়েছে কিনা, তা খেয়াল রাখতে হবে। করোনা সংক্রমণ থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে এই বিষয়গুলি মেনে চলার পরামর্শ দিয়েছেন কানাডার শীর্ষ স্বাস্থ্য কর্তা ডঃ থেরেসা ট্যাম।

