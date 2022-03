গেম ফ্রিক ? এই চার কৌশলে ঠিক থাকবে ডিভাইস, বাড়বে স্মার্টফোনের গেমিং পারফর্মেন্স – News18 Bangla

Tips to Boost Gaming Performance of Smartphone: যাঁরাই একটানা গেম খেলেন নিজেদের স্মার্টফোনে, তাঁরা একটা জিনিস বেশ ভালোমতোই জানেন- কিছুক্ষণ খেলার পরেই ফোনটা গরম হয়ে যেতে থাকে। এর থেকে দেখা দিতে পারে থার্মাল থ্রটিংয়ের (Thermal Throttling) মতো সমস্যা। থার্মাল থ্রটিংয়ে ষুধু গেমের পারফর্মেন্সটাই খারাপ হয় না, সেই সঙ্গে ডিভাইসটাও একটু একটু করে খারাপ হতে থাকে। তাহলে উপায় (tips to boost gaming performance of smartphone)?

১. স্ক্রিন রিফ্রেশ রেট অ্যাডজাস্ট করে নেওয়া

স্মার্টফোনে গেম খেলার সময়ে আমরা যদি স্ক্রিন রিফ্রেশ রেট অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারি, তাহলে অনেকটা উপকার হবে। এক্ষেত্রে Settings-এর Display অপশন থেকে পর পর বেছে নিতে হবে Advanced এবং Refresh Rate। তার পরে বেছে নিতে সর্বোচ্চ রিফ্রেশ রেট, যা সাধারণত 90Hz হয়ে থাকে।

২. জাঙ্ক ডিলিট করা

স্মার্টফোনে মেমোরির সমস্যা নিয়ে যাঁরা নাজেহাল, তাঁরা ভালোমতোই জানেন এই জাঙ্ক ডিলিট করা কত কাজে আসে! ওই একই পদ্ধতি কিন্তু স্মার্টফোনের গেমিং পারফর্মেন্স বাড়িয়ে তুলতেও দারুণ সাহায্য করবে। কেন না, জাঙ্ক ডিলিট করলে মেমোরি বাড়বে আর তা গেমের পারফর্মেন্সও বাড়িয়ে তুলবে। এক্ষেত্রে নিজের ডিভাইস অনুযায়ী এক ক্লিকে যেমন জাঙ্ক ফাইল ডিলিট করা যায়, তেমনই আবার সেটিংস-এ গিয়ে ধরে ধরে নানা অ্যাপের ক্যাশে ক্লিয়ার করাটাও কাজে আসে।

৩. ডিসকর্ড ওভারলে অ্যাপ্লাই করা

মাল্টিপ্লেয়ার গেমগুলোয় অনেক ইউজারকেই ভয়েস চ্যাট সিস্টেম নিয়ে বেকায়দায় পড়তে হয়। ওই পরিষেবা যেমন সুবিধার হয় না, তেমনই তা অসুবিধাজনক হয়ে দাঁড়ায় গেমের গ্রাফিক্স আর পারফর্মেন্সের ক্ষেত্রেও। এক্ষেত্রে সেটিংস থেকে ডিসকর্ড ওভারলে (Discord Overlay) অ্যাপ্লাই করে রাখলে অনেক বেশি স্মুদ হয়ে উঠবে গেমের পারফর্মেন্স।

৪. Force 4x MSAA টার্ন অন করে রাখা

গ্রাফিক্স আর পারফর্মেন্সের মধ্যে ভারসাম্য রাখতে চাইলে, সব চেয়ে নিচের গ্রাফিকাল সেটিংয়ে খেলতে চাইলে কাজে আসবে Force 4x MSAA টার্ন অন করে রাখার পদ্ধতি। ডিভাইস অনুযায়ী টার্ন অন করার পদ্ধতি আলাদা হবে, তাই সার্চবারে Force 4x MSAA লিখে, তা খুঁজে নিয়ে টার্ন অন করে রাখা ঠিক হবে।

