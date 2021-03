গাছ কাটাকে কেন্দ্র করে দ্বন্দ্বে নিহত ১ / দিকদর্শন

আপডেট সময় : March, 15, 2021, 5:10 pm 1 View

নোয়াখালী প্রতিনিধি : নোয়াখালীর কবিরহাট উপজেলায় চাপরাশিরহাট ইউনিয়নে ১নং ওয়ার্ডে নরসিংহপুর চৌকিদার বাড়ির আহসান উল্যাহ আজ সকাল ৯টার দিকে নিজ বাড়িতে গাছ কাটতে যান। কিন্তু গাছ কাটাকে কেন্দ্র করে শাহ আলম রুবেল ও মো. খোকা মিয়ার সঙ্গে তার কথাকাটাকাটি হয়। গাছ কাটাকে কেন্দ্র করে প্রতিপক্ষের আঘাতে আহসান উল্যাহ (৪৫) নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার সকাল তিনি নিহত হন।

সেই গাছটি নিজেদের দাবি করে আহসান উল্যাহকে গাছ কাটতে নিষেধ করেন রুবেল । তা সত্ত্বেও আহসান উল্যাহ নিজের গাছ কাটতে গেলে শাহ আলম রুবেল তার লোকজন নিয়ে এসে তাকে এলোপাতাড়ি কিল, ঘুষি ও লাথি মারতে শুরু করেন। এতে আহসান উল্যাহ অজ্ঞান হয়ে পড়েন। পরে তার স্ত্রী কহিনুর বেগম (৩৭) ঘটনাস্থলে এসে তার স্বামীকে অজ্ঞান অবস্থায় উদ্ধার করে কবিরহাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এ বিষয়ে কবিরহাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) টমাস বড়ুয়া বলেন, খবর পেয়ে আমি ঘটনাস্থলে পরিদর্শন করে এসেছি এবং লাশের সুরতহাল তৈরি করার জন্য পুলিশ হেফাজতে লাশ নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালের মর্গে প্রেরণ করি। এ ঘটনায় নিহতের স্ত্রী কহিনুর বেগম বাদী হয়ে ৬ জনের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা দায়ের করেছেন বলেও জানান পুলিশের এই কর্মকর্তা।

