গর্ভাবস্থায় চুলের সঠিক যত্ন নিতে মেনে চলুন এই ৬টি সহজ ঘরোয়া উপায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: মাতৃত্ব যে কোনও নারীর কাছেই আশীর্বাদের মতো। তাই গর্ভধারণের পর কোনও রকম আসাবধানতা মারাত্মক বিপদ ডেকে আনতে পারে। গর্ভধারণের পর মেয়েদের শরীরে নানা ধরনের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে গর্ভাবস্থায় চুলের অনেক সমস্যা দেখা দেয়। চুল দুর্বল হয়ে যায় এবং অকারণে খুব বেশি ঝরে পড়তে শুরু করে। এই সময়ই যদি ব্যবস্থা না নেওয়া হয় তা হলে ফল আরও খারাপ হতে বাধ্য। কী ভাবে এই সময়ে চুলের যত্ন নেবেন জেনে নিন… ১) ঘন ঘন চুল ধোবেন না। গর্ভধারণের আগে যদি এই অভ্যাসটা থেকে থাকে তাহলে তা এখন বদলে ফেলুন। এই সময়ে চুলের গোড়া খুবই দুর্বল হয়ে পড়ে। সপ্তাহে তিনবার সালফেট মুক্ত শ্যাম্পু এবং কনডিশনার দিয়ে পুরো চুল ধুয়ে ফেলুন। ২) চুলের গোড়া যেহেতু এই সময়ে খুবই দুর্বল হয়ে যায়, তাই শক্ত করে চুল বাঁধবেন না। লক্ষ্য রাখবেন কোনও ভাবেই যেন চুলে খুব বেশি টান না পড়ে। ৩) ভিটামিন সি, ডি এবং জিঙ্ক চুল পড়া কমায়। এগুলি ছাড়াও ভিটামিন ই এবং বায়োটিন সমৃদ্ধ খাবার নিজের ডায়েটে রাখুন। ৪) কালার, কার্লিং, প্রেসিং-এর মতো কোনও ট্রিটমেন্ট এই সময় পার্লারে না করানোই ভাল। একান্তই প্রয়োজন হলে হার্বাল কোনও ট্রিটমেন্ট করাতে পারেন। আরও পড়ুন: সি ফুড ভালবাসেন, অথচ অ্যালার্জির ভয়ে খেতে পারেন না? জেনে নিন সহজ সমাধান ৫) ডিমের সাদা অংশ, অলিভ অয়েল মিশিয়ে বাড়িতে বানিয়ে নিন হেয়ার মাস্ক। সারা রাত ভিজিয়ে রাখা মেথির জল দিয়েও চুল ধুতে পারেন। বা আপনার পছন্দের তেল দিয়েও খুব হালকা ভাবে মাসাজ করতে পারেন চুলে। এতে রক্ত সঞ্চালন ভাল হয়। চুলের বৃদ্ধি ভাল হয়। ৬) সব মিলিয়ে গর্ভাবস্থায় কোনও কিছু নিয়েই খুব বেশি দুশ্চিন্তা করা একেবারেই উচিত নয়। নিজেকে সব সময়ই হাসিখুশি, চাপমুক্ত রাখার চেষ্টা করবেন।

