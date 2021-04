আপডেট সময় : March, 4, 2021, 9:20 pm 72 View

ডেস্ক সংবাদ : আমাদের দেশের প্রাকৃতিক উৎসে মাছের উৎপাদন কমে যাওয়ার কারণে দিন দিন পুকুরে মাছ চাষ বৃদ্ধি পেয়েছে। গরমের সময়ে মাছ চাষে বেশ কিছু সমস্যা দেখা দেয়। গরম পড়তে শুরু করেছে। কয়েক দিন পর তীব্র গরম পড়বে। এ গরমে মাছ চাষিদের করণীয় কি সে বিষয়ে আমাদের দেশের বেশিরভাগ মাছ চাষিরাই জানেন না। জেনে নিন প্রচণ্ড গরমে মাছ চাষিরা যেভাবে মাছের যত্ন নেবেন।

প্রচণ্ড গরমে মাছ চাষের যেসব সমস্যা দেখা দেয়-

* তাপমাত্রা বেশি থাকলে পুকুরের পানিতে অক্সিজেন দ্রবীভূত থাকার পরিমাণ অনেক কমে আসে।

* গরমের কারণে পুকুরের পানির তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

* তীব্র গরমের ফলে মাছ চাষের পুকুরে অক্সিজের সংকট দেখা দিতে পারে।

* বিভিন্ন ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হয়ে মাছ প্রথমে ভেসে ওঠা। এছাড়াও পরিবেশগত চাপ সহ্য করতে না পেরে মাছ মারাও যেতে পারে।

এবার জানা যাক গরমে মাছ চাষিরা যা করবেন-

* ১০০ থেকে ২০০ গ্রাম চুন, ১০০-২০০ গ্রাম লবণ এবং ৫০ গ্রামের মতো চিটাগুড় প্রয়োগ করলে রাসায়নিক সমস্যা থেকে সহজেই রেহাই পাওয়া যাবে।

* এ সময় বিশেষ পরিচর্যার মধ্যে অন্যতম হলো মাছের খাবার অর্ধেকে কমিয়ে আনতে হবে।

* হররা টেনে পুকুরের তলার গ্যাস বের করে দিতে হবে।

* অক্সিজেনের ঘাটতির জন্য শতকে ৩ থেকে ৪টা করে অক্সিজেনের গ্যাস ট্যাবলেট প্রয়োগ করতে হবে।

* সম্ভব হলে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা।

* স্থায়ী সমাধান হিসেবে এরেটর সেট করতে হবে। এছাড়াও পুকুরে সেচের মাধ্যমে পানি প্রবেশ করানো যেতে পারে।

