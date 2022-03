গরমে এয়ার কন্ডিশনার কেনার আগে দেখে নিন কোনটি বেশি ভাল – News18 Bangla

AC Buying Guide: আবার সে এসেছে ফিরিয়া। কে আবার? গরম, মানে গ্রীষ্মকাল। আর ভরা গ্রীষ্মের দাবদাহ শুরু হওয়ার আগেই অনেকে কিনতে শুরু করেছেন এয়ার কন্ডিশনার মেশিন (AC models)। বর্তমানে এয়ার কন্ডিশনারের ওপরে বিভিন্ন জায়গায় দেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের অফার (AC Buying Guide)। কিন্তু এয়ার কন্ডিশনার কেনার আগে কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখা দরকার। এক নজরে দেখে নিন সেই প্রয়োজনীয় কয়েকটি বিষয় (things to know before buying an AC online)।

স্প্লিট এয়ার কন্ডিশনার না উইন্ডো এয়ার কন্ডিশনার –

উইন্ডো এয়ার কন্ডিশনার (Window AC) বিভিন্ন ধরনের হয়। উইন্ডো এয়ার কন্ডিশনারের ১, ১.৫ এবং ২ টনের মডেল রয়েছে। নিজেদের পছন্দ মত এর থেকে বেছে নিয়ে ক্রয় করা যেতে পারে। কিন্তু এই ধরনের উইন্ডো এয়ার কন্ডিশনারের ক্ষেত্রে কিছুটা বেশি জায়গা লাগে। এ ছাড়াও উইন্ডো এয়ার কন্ডিশনারের ক্ষেত্রে আওয়াজের মাত্রা একটু বেশি হয়।

আরও পড়ুন – আধার কার্ডের সাহায্যে মিলবে অনলাইন ই-প্যান কার্ড, জেনে নিন উপায়

স্প্লিট এয়ার কন্ডিশনারের (Split AC) ক্ষেত্রে আওয়াজ অনেকটাই কম হয়। উইন্ডো এয়ার কন্ডিশনারের তুলনায় এর আওয়াজ কম। স্প্লিট এয়ার কন্ডিশনারের ক্ষেত্রে জায়গা কিছুটা কম হলেও হয়। এই ক্ষেত্রে নিজেদের ঘরের মাপ এবং প্রয়োজন অনুসারে ক্রয় করা দরকার স্প্লিট এয়ার কন্ডিশনার। স্প্লিট এয়ার কন্ডিশনারের ক্ষেত্রে এর দু’টি পার্ট রয়েছে। একটি হল ইন্টারনাল পার্ট এবং আরেকটি হল এক্সটারনাল পার্ট। এক্সটারনাল পার্ট ঘরের বাইরে থাকে এবং ইন্টারনাল পার্ট ঘরের ভিতরে। বাজারে বিভিন্ন মডেলের এয়ার কন্ডিশনার রয়েছে। নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী ক্রয় করা যেতে পারে।

১ টন না ১.৫ টনের এয়ার কন্ডিশনার (Which AC model to buy)-

বাজারের ১ টন, ১.৫ টন এবং ২ টনের এয়ার কন্ডিশনার রয়েছে (capacity of AC)। নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী এর থেকে বেছে নেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে একটি বিষয় মাথায় রাখা প্রয়োজন যেখানে এয়ার কন্ডিশনার লাগানো হবে তাঁর মাপ অনুযায়ী এয়ার কন্ডিশনার ক্রয় করা প্রয়োজন। ঘরের মাপ অনুযায়ী এয়ার কন্ডিশনার নির্বাচন করা প্রয়োজন। ছোট ঘর হলে ১ টনের এয়ার কন্ডিশনার, মাঝারি ঘর হলে ১.৫ টনের এয়ার কন্ডিশনার এবং বড় ঘর হলে ২ টনের এয়ার কন্ডিশনার লাগানো যেতে পারে।

আরও পড়ুন – কম খরচে দারুণ সুবিধা! এক নজরে দেখে নিন ১০০০ টাকার মধ্যে সবথেকে ভাল ফাইবার ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট প্ল্যান

ইলেকট্রিক বিল (Electric view)-

এয়ার কন্ডিশনারের জন্য যে পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রয়োজন হয় তা নির্ভর করে এয়ার কন্ডিশনারের মডেলের ওপরে। বাজারে ২ স্টার, ৩ স্টার এবং ৫ স্টার এয়ার কন্ডিশনার রয়েছে। এয়ার কন্ডিশনারের মডেল অনুযায়ী ইলেকট্রিক খরচ হয় এবং সেই অনুযায়ী ইলেকট্রিক বিল আসে।

Published by:Ananya Chakraborty First published: March 21, 2022, 14:51 IST

Tags: Air Conditioner