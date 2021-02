কোভিড-লকডাউনে পকেটও ডাউন, কী ভাবে সাশ্রয় করবেন? রইল কিছু টিপস

নিজস্ব প্রতিবেদন: কিছুদিন আগেই বাতাসে ছিল বাজেট আবহ। বাজেটে জিডিপি অর্থনৈতিক বৃদ্ধি বা মন্দা, রাজস্ব, কর, সেস ইত্যাদি নিয়ে নানা জটিল কঠিন আলোচনা থাকে। সে সবে সাধারণ মানুষের খুব একটা আগ্রহও থাকে না। সাধারণ মানুষ শুধু দেখেন, কী করলে তাঁর পকেট থেকে টাকা কম বেরবে, আর একটু সাশ্রয় হবে।

তবে এ-ও ঠিক, এ নতুন জিনিস কিছু নয়। বিশ্বব্যাপী গার্হস্থ্যবিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞ গবেষকেরা সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনযাপনের মধ্যেই কী ভাবে সাশ্রয় (savings) সম্ভব, তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করেন। আবার আমাদের পরিবারের বয়স্ক মানুষেরাও তাঁদের দীর্ঘ সংসারযাত্রার অভিজ্ঞতা থেকে কিছু কিছু জরুরি ঘরোয়া টিপস দেন। যা মেনে চললে সংসারে সাশ্রয় হওয়ার অবকাশ থাকে।

সব মিলিয়ে খুব সহজ করে বললে কয়েকটি সাধারণ নিয়ম নিয়মিত মেনে চললেই এক্ষেত্রে চলে যায়। সেগুলি পর পর সাজিয়ে দেওয়া হল।

#বাজেট তৈরি ও হিসাবরক্ষণ (Build a Money-Management System)

বাড়িতে সাপ্তাহিক, মাসিক এবং বার্ষিক আয়-ব্যয়ের একটা হিসাব যেন নিয়মিত করা হয়। এই বাজেটের কোনো বিকল্প নেই। এর জন্য দিন-তারিখ-সহ আলাদা একটি ‘নোট’ রাখাও খুব জরুরি। গৃহকর্তা ও গৃহকর্ত্রী মিলে বসে মাসিক বাজেটে কী কী গরমিল হল, তা-ও মাসের শেষে দেখতে পারবেন।

#জল ও বিদ্যুৎ বিলে লাগাম (controlling water and electricity bill)

প্রয়োজন মিটে গেলেই পাখা, লাইট, টিভির সুইচ বন্ধ করে রাখার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে বাড়ির সবাইকে। সাধ্যে কুলোলে বিদ্যুৎসাশ্রয়ী আলো, এসি বা ফ্রিজ ব্যবহার করে খরচ কমিয়ে আনার ভাবনাও ভাবা যেতে পারে।

#যানবাহনের বদলে সাইকেল বা হাঁটা (cycling or walking instead of transport)

সামান্য দূরের কোনও গন্তব্যে যেতে হলেও কেউ কেউ হয় অটো না হয় টোটো, নয়তো রিকশ ডেকে নেন। এই অভ্যেস বদলান। কাছাকাছি কোথাও গেলে হেঁটে যান। গন্তব্য খুব দূরের না হলে আর সময়ের খুব টানাটানি না থাকলে সাইকেলেই সেখানে একদম বিনা খরচে পৌঁছে যাওয়া যায়। এটা অভ্যেস করলে বেশ কিছু অর্থ বাঁচবে।

এই সব সাধারণ কিছু পন্থা অবলম্বন করে চললে কোভিডোত্তর এই কঠিন সময়ে, দুর্মূল্যের বাজারে কিছুটা হলেও সাশ্রয়ের মুখ দেখা গেলেও যেতে পারে। তবে পরিবারের সবাইকে বিষয়টা নিয়ে একটু মনোযোগী হতে হবে। তবেই এর সুফল মিলবে।

