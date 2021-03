কোভিডোত্তর উচ্চশিক্ষা ও অর্থনীতি বিষয়ক ইন্টারন্যাশনাল সামিট ডিআইইউতে

ইসমাম হোসেন, ডিআইইউ প্রতিনিধি:: ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে (ডিআইইউ) ‘Paradigm Shift of Higher Education and Economy in Post COVID World: Disruption & Risillence’ শীর্ষক আন্তর্জাতিক সামিট অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সেল এ সামিটের আয়োজন করে।

শনিবার (১৩ মার্চ) অনলাইনের জুম প্ল্যাটফর্মে এ আন্তর্জাতিক সামিট হয়েছে।

ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত এ সামিটে বাংলাদেশ, ভারত, থাইল্যান্ড ও কুয়েতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, সহ-উপাচার্য, বরেণ্য শিক্ষাবিদ, অধ্যাপক, গবেষকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

সামিটে বক্তব্য দেন বাংলাদেশ অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মেজবাহউদ্দিন আহমেদ, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য অধ্যাপক ড. মুহম্মদ আলমগীর, গ্রিন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. গোলাম সামদানী ফকির, ইস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. শহীদ আক্তার হোসেন, দিনাজপুরের হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক ড. এম আবুল কাশেম, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সহ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. হাফিজ মোহাম্মদ হাসান বাবু, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ট্রেজারার অধ্যাপক মোহাম্মদ সেলিম ভূঁইয়া, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মো কায়কোবাদ, ডুয়েটের অধ্যাপক ড. গণেশ চন্দ্র সাহা, ডিআইইউ ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সাংসদ ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী।

এছাড়াও বক্তব্য দেন ভাইস চেয়ারম্যান ডা. এস. কাদির পাটোয়ারী, ভারতের ব্যাঙ্গালুরুর এমটিসি গ্লোবালের প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. ভোলানাথ দত্ত, তামিল নাড়ুর বিবেকানন্দ কলেজ অফ আর্টস এ্যান্ড স্যোসাল সায়েন্সেস ফর উইমেন এর অধ্যক্ষ ড. বি টি সুরেশ কুমার, ভারতের এম কুমারাস্বামী কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং এর অধ্যক্ষ ড. রমেশ বাবু এন, ভারতের ভাল্লারী ইন্সটিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ট্রাস্টের সদস্য পৃথিবী রাজ ভুপাল, কুয়েতের আমেরিকান ইউনিভার্সিটি অব মিডিল ইস্টের সহকারী অধ্যাপক ড. মুজতবা এম মোমিন, থাইল্যান্ডের এ্যাসাম্পশান ইউনিভার্সিটির সহকারী অধ্যাপক ড. কুলদ্বীপ নাগী প্রমুখ।

এ সামিটে ডিআইইউ ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সাংসদ ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে পারস্পারিক সহযোগিতা বাড়ানোর উপর জোর আরোপ করেন। তিনি ইংল্যান্ডের ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনের আদলে ফেডারেল স্ট্রাকচারে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সমন্বয়ে কার্যক্রম পরিচালনার উপর মতামত দেন। তিনি বলেন, অনলাইন ক্লাস কোনোভাবেই মূল ক্যাম্পাসভিত্তিক ক্লাসের বিকল্প হতে পারে না।

এ অনুষ্ঠানে ডিআইইউর শতাধিক শিক্ষক ও প্রায় দেড় শত শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন।